Mit keres Henry Cavill Budapesten? Megszólalt az Origónak Superman magyar barátja

A kérdést Superman magyar ismerősének, a bugaci Team Juhász lovastanya vezetőjének, Juhász Lászlónak tettük fel, aki évek óta jó viszonyt ápol a világsztárral, és lapunknak elárulta, a napokban még hol várható a következő Hegylakó, Henry Cavill felbukkanása.

Én most épp Görögországban forgatom a House of David című sorozat harmadik évadát, holnapután fogok hazautazni, akkor találkozom majd vele, megpróbálom lecsalni őt hozzánk a tanyára lovagolni egy kicsit

– mondta az Origónak Juhász, aki tehát szinte biztosan találkozni fog Henry Cavill-lel a Team Juhász bugaci székhelyén.

Emellett arra is fény derült, mi járatban van erre sokak kedvenc Supermanje. Juhász ugyanis elárulta, hogy a Henry Cavill-filmek és sorozatok következő darabjának, nevezetesen egy szériának egy pilot, azaz kezdőepizódja forog Magyarországon, ám semmi közelebbit nem mondhatott el a projektről. Ez némileg ellentmond más forrásokkal, melyek azt állítják, egy netflixes kémkomédián dolgozik Jason Isaacs társaságában.

Henry Cavill és a magyar lovas szakértő ismeretsége régre nyúlik vissza

Superman nem először tette ideiglenes otthonává Magyarországot, legutóbb, mikor huzamosabb ideig élvezte hazánk vendégszeretetét, akkor épp a Netflixre készítette a 2019-ben megjelent Vajákot.