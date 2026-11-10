Mit keres Henry Cavill Budapesten? Megszólalt az Origónak Superman magyar barátja

2026-ban konkrét csillaghullás történt Budapesten. Az idei évben hazánkban olyan hollywoodi szupersztárok fordultak meg festői fővárosunkban, mint Arnold Schwarzenegger, Eddie Redmayne, Johnny Depp, Bill Nighy vagy éppen Ralph Fiennes. Azonban most olyan híresség látogatott el hozzánk, akinek jelenlétől rögvest jobb lett a közbiztonság, mi több, Budapest talán még sosem volt ekkora biztonságban, hiszen maga Superman landolt a belvárosban. Henry Cavill múlt hétvégén ugyanis a Szent István Bazilikából posztolt, a rajongók pedig egyből azon kezdtek tanakodni, mégis mi szél hozhatta hazánkba a Vaják, Az U.N.C.L.E. embere és az Enola Holmes hősét. A választ Henry Cavill magyar barátja adta meg az Origónak.
Supermant két dolog hozta hazánkba: a lovak és a munka
Miután Henry Cavill minden fanatikusát az a kérdés foglalkoztatja, miért, meddig és pontosan hol tartózkodik kedvencük Magyarországon, az Origo igyekezett ennek utánajárni.
A kérdést Superman magyar ismerősének, a bugaci Team Juhász lovastanya vezetőjének, Juhász Lászlónak tettük fel, aki évek óta jó viszonyt ápol a világsztárral, és lapunknak elárulta, a napokban még hol várható a következő Hegylakó, Henry Cavill felbukkanása.
Én most épp Görögországban forgatom a House of David című sorozat harmadik évadát, holnapután fogok hazautazni, akkor találkozom majd vele, megpróbálom lecsalni őt hozzánk a tanyára lovagolni egy kicsit
– mondta az Origónak Juhász, aki tehát szinte biztosan találkozni fog Henry Cavill-lel a Team Juhász bugaci székhelyén.
Emellett arra is fény derült, mi járatban van erre sokak kedvenc Supermanje. Juhász ugyanis elárulta, hogy a Henry Cavill-filmek és sorozatok következő darabjának, nevezetesen egy szériának egy pilot, azaz kezdőepizódja forog Magyarországon, ám semmi közelebbit nem mondhatott el a projektről. Ez némileg ellentmond más forrásokkal, melyek azt állítják, egy netflixes kémkomédián dolgozik Jason Isaacs társaságában.
Henry Cavill és a magyar lovas szakértő ismeretsége régre nyúlik vissza
Superman nem először tette ideiglenes otthonává Magyarországot, legutóbb, mikor huzamosabb ideig élvezte hazánk vendégszeretetét, akkor épp a Netflixre készítette a 2019-ben megjelent Vajákot.
A népszerű sorozat azért is volt rendhagyó Cavill számára, mert a 43 éves színésznek a forgatás előtt egy kőkemény kiképzésen kellett részt vennie, hogy elsajátítsa a lovaglás minden csínját-bínját, amiben Juhász László volt a segítségére. A közös munkára a Team Juhász vezetője így emlékezett vissza:
Egy hónapig járt le hozzánk lovagolni, reggel 8-tól délután 4-ig. Nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki, hiszen ő végig becsülettel ott volt az istállóban, foglalkozott a lovakkal. Nem olyan volt, mint a sztárok 99 százaléka, hogy maximum egy órát ott legyen és a telefonját nyomkodja, hanem nagyon is lelkes volt, és mindenre odafigyelt. Majd aztán együtt dolgoztunk a Vaják második évadán is, a harmadik évadra pedig már csak a lovaimat küldtem, én nem voltam ott, de a kapcsolatunk igen jó lett az évek alatt. Én elég sok színésszel dolgoztam már, de ő amekkora sztár, legalább annyira megmaradt embernek is, hihetetlenül alázatos, nem egy tipikus beképzelt hollywoodi sztár
– árulta el a filmes szakember, aki még azt is elmondta, hogy a Vaják forgatásán Cavill nagyon megkedvelte az egyik jószágot, és szerette volna megvenni, ám végül a ló azóta sajnos már elpusztult.