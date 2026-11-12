Ez minden rajongónak kötelező: sosem látott fotók a Hogyan tudnék élni nélküled? 2 forgatásáról – Galéria

Egy magyar filmnek se sikerült az elmúlt években akkora közönségsikert aratnia, mint a Hogyan tudnék élni nélküled? című romantikus komédiának. A Demjén Ferenc örökzöld slágereire épülő produkció nemcsak a mozikban hódított, hanem akkora rajongótábort épített maga köré, amit a legnagyobb rap- és popbandák is megirigyelnének. Az alkotásra több, mint egymillióan váltottak jegyet, ezzel pedig az elmúlt harminc év legsikeresebb magyar filmjének vallhatja magát. A balatoni hangulat, a szerelmi bonyodalmak és a jól ismert dalok olyan kombinációnak bizonyultak, amely több generációt is képes volt megszólítani. A Kuplung zenekar tagjai időközben a filmvásznon kívül is népszerűvé váltak, így szinte borítékolható volt, hogy a történet nem ér véget az első résszel.
A Hogyan tudnék élni nélküled? 2 már a mozikban!
A várva várt folytatásban hat évet ugrunk előre az időben, így 2000-ben találkozunk újra a jól ismert szereplőkkel. A történet középpontjában ezúttal Betti (Kovács Harmat) és Csabi (Kirády Marcell) esküvője áll, amelyre a régi baráti társaság tagjai is összegyűlnek a Balatonnál.
Az első fejezet főhőse, az Ember Márk által alakított Gergő Londonból tér haza a nagy eseményre, ám azt nem tudja, hogy Törőcsik Franciska, azaz Eszter is felbukkanhat az esküvőn. Közben Marics Peti és Márkus Luca karaktereinek kapcsolata sem mentes a bonyodalmaktól, így a menyegző korántsem alakul olyan egyszerűen, ahogyan azt a fiatalok elképzelték.
A folytatásban egyébként visszatér a teljes, már jól ismert szereplőgárda, mellettük pedig új arcokkal is találkozhatunk: például visszatér a vászonra az a Liptai Claudia, akit az elmúlt években filmekben aligha, sokkal inkább a Sztárban Sztár zsűriszékében csodálhatott meg a nagyérdemű. A rendezői székbe ezúttal Orosz Dénes helyett Dyga Zsombor ült, a forgatókönyvet viszont ismét Goda Krisztina és Kormos Anett jegyzi.
A Hogyan tudnék élni nélküled? 2 november 12-től, vagyis mától látható a mozikban. A film alkotóinak köszönhetően pedig most olyan, korábban nem látott werkfotókat is mutatunk galériánkban a forgatásról, amelyek bepillantást engednek a nagyszabású folytatás kulisszái mögé: