Ez minden rajongónak kötelező: sosem látott fotók a Hogyan tudnék élni nélküled? 2 forgatásáról – Galéria

Egy magyar filmnek se sikerült az elmúlt években akkora közönségsikert aratnia, mint a Hogyan tudnék élni nélküled? című romantikus komédiának. A Demjén Ferenc örökzöld slágereire épülő produkció nemcsak a mozikban hódított, hanem akkora rajongótábort épített maga köré, amit a legnagyobb rap- és popbandák is megirigyelnének. Az alkotásra több, mint egymillióan váltottak jegyet, ezzel pedig az elmúlt harminc év legsikeresebb magyar filmjének vallhatja magát. A balatoni hangulat, a szerelmi bonyodalmak és a jól ismert dalok olyan kombinációnak bizonyultak, amely több generációt is képes volt megszólítani. A Kuplung zenekar tagjai időközben a filmvásznon kívül is népszerűvé váltak, így szinte borítékolható volt, hogy a történet nem ér véget az első résszel.

A Hogyan tudnék élni nélküled? 2 szereplői már vissza is tértek a mozikba! (Fotó: NFI)

A Hogyan tudnék élni nélküled? 2 már a mozikban!

A várva várt folytatásban hat évet ugrunk előre az időben, így 2000-ben találkozunk újra a jól ismert szereplőkkel. A történet középpontjában ezúttal Betti (Kovács Harmat) és Csabi (Kirády Marcell) esküvője áll, amelyre a régi baráti társaság tagjai is összegyűlnek a Balatonnál.