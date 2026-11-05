Meglepő párost választottak: megvan a következő 007-es és az új James Bond-lány is

Idén már 65 éve annak, hogy 1961-ben kiválasztották az első James Bond-film, a Dr. No főszereplőjét. Sean Connery 007-ese sármos, eltántoríthatatlan, karizmatikus és nem kevésbé ikonikus volt, és ő volt a kánon, akihez viszonyította az utókor a későbbi kémeket. George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan és Daniel Craig is egytől egyig igyekeztek az első Bond nyomába érni, vagy akár túl is szárnyalni, és a lecke a soron következő jelöltnek is adott. De ki is lesz az? A casting már hónapok óta zajlik a Dűne-filmeket is jegyző Denis Villeneuve által dirigált új ügynökmozi férfi és női főszerepére, és most egybehangzó hírek szerint végre megtalálták a tökéletes választást mindkét melóra.
A romkomok királya lesz a következő James Bond
Amíg a magyar sajtó a sorra nyíló ügynökaktákkal foglalatoskodik, világszinten egy másik ügynöksztori a téma. Tudniillik nem mást, mint a New York-i afférok, az Örökké veled? és az idén mozikban nagyot hasaló Csak egy éjszaka férfi főhőse, Callum Turnert választották 007-esnek.
Noha ez még mindig nem hivatalos casting, hiszen a mozihistória legnépszerűbb kémjének kilétét a karakter jogait birtokló Amazon még nem erősítette meg, de szinte már minden, általában jól értesült külföldi portál tényként kezeli, hogy Dua Lipa férje fog legközelebb őfelsége szolgálatába állni. Mi több, a 36 esztendős szépfiúval kapcsolatban a James Bond-filmek egy korábbi protagonistája, Pierce Brosnan is megszólalt, aki elárulta, mit gondol Turnerről:
Én most már csak nézőként figyelem az eseményeket. Egyszerű ember vagyok, aki ugyanolyan kíváncsian várja, vajon ki kapja meg a filmtörténet egyik ikonikus szerepét. A jelenlegi jelöltek mind olyan színészek, akiket nagyra tartok. Callum Turnerrel például dolgoztam már együtt, és rendkívül tehetséges
– osztotta meg véleményét Brosnan.
Természetesen még történhetnek meglepetések, és nem kizárt, hogy nem Callum Turner James Bondját láthatjuk majd hamarosan a vásznon rosszfiúkat kergetni. A verseny hajrájában ugyanis még akár a Tőrbe ejtve és a Challengers Josh O’Connorja, valamint a Gary Oldman által támogatott Jack Lowden is befuthat győztesként.
A szer szépsége fogja elcsavarni a következő James Bond fejét?
Miközben mindenki azzal van elfoglalva, hogy a Callum Turner-filmek következő darabja valóban egy Bond-mozi lesz-e, úgy tűnik, a végzet asszonyáról is lehullott a lepel.
A 007-es művekben elengedhetetlen női főszerepet is kioszthatták fű alatt, méghozzá egy olyan jelöltnek, kinek nevét Turnerhez hasonlóan szintén harsányan csiripelték a madarak az elmúlt hónapokban. Ő pedig nem más mint Margaret Qualley, akire először Quentin Tarantino Volt egyszer egy… Hollywood című klasszikusában kapta fel a fejét a világ, ám igazán nagy hírnévre A szer című 2024-es testhorrorban tett szert, mikor is Demi Moore fiatalabb énjét alakította.
A szereplőválogatás tehát úgy látszik, szépen lassan körbeér, és végre kezdődhetnek a munkálatok, ám a közönséges így is aligha láthatja a következő James Bond-filmet 2028-nál hamarabb.