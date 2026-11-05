Meglepő párost választottak: megvan a következő 007-es és az új James Bond-lány is

Idén már 65 éve annak, hogy 1961-ben kiválasztották az első James Bond-film, a Dr. No főszereplőjét. Sean Connery 007-ese sármos, eltántoríthatatlan, karizmatikus és nem kevésbé ikonikus volt, és ő volt a kánon, akihez viszonyította az utókor a későbbi kémeket. George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan és Daniel Craig is egytől egyig igyekeztek az első Bond nyomába érni, vagy akár túl is szárnyalni, és a lecke a soron következő jelöltnek is adott. De ki is lesz az? A casting már hónapok óta zajlik a Dűne-filmeket is jegyző Denis Villeneuve által dirigált új ügynökmozi férfi és női főszerepére, és most egybehangzó hírek szerint végre megtalálták a tökéletes választást mindkét melóra.

Callum Turner 2026-ra érhetett el karrierje csúcsára: ő lehet a következő James Bond (Fotó: Christopher Khoury / APA via ZUMA Press Wire)

A romkomok királya lesz a következő James Bond

Amíg a magyar sajtó a sorra nyíló ügynökaktákkal foglalatoskodik, világszinten egy másik ügynöksztori a téma. Tudniillik nem mást, mint a New York-i afférok, az Örökké veled? és az idén mozikban nagyot hasaló Csak egy éjszaka férfi főhőse, Callum Turnert választották 007-esnek.