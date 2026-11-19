Hiába jelent meg a héten a GTA 6, mégis mindenki arról beszél, hogy kiválasztották a következő James Bondot. Noha már maga Robert Pattinson személye is igen megosztó, hiszen a 40 éves angol színész hiába tett le olyan filmeket az asztalra, mint a Kész dráma, az Odüsszeia vagy a Batman, a nagyérdemű jelentős hányada még mindig az Alkonyat nyálas tinivámpírját látja benne, de úgy tűnik, nem csak a főszereplője lesz egyedül megosztó az új Bond-mozinak. Bár a projekttel kapcsolatban olyan közönségkedvenc neveket is emlegetnek főgonoszként mint Brad Pitt, a 007-es szebbik felét, a minden Bond-filmben elengedhetetlennek számító végzet asszonya karaktert viszont egy olyan színésznő alakíthatja, aki még Robert Pattinsonnal is megosztóbbnak számít a közönség körében.
Az Eufória transznemű színésznője lehet James Bond párja
Az eddig sem volt másképp, hogy amint meglett az újdonsült James Bond, mindenki azon kezdett el agyalni, ki lehetne a 007-es akcióját segítő vagy épp bojkottáló femme fatale megtestesítője.
A népszerű amerikai lap, a Variety sem volt ezzel másként, és ki is adtak egy 19 főből álló jelöltlistát, melyen a legnagyobb esélyeseket sorakoztatták fel. A rangsorban olyan nevek foglalnak helyet mint az idei meglepetéshorror, a Megszállottság főhősnője, Inde Navarrette, a Dűne és a Pókember szépsége, Zendaya, de még az a Florence Pugh is ott van, aki maga jelentkezett be nemezisnek az új Bond-moziba.
A legérdekesebb pontja a listának viszont egyértelműen az HBO Maxon 2019 és 2026 között futó Eufória transznemű színésznője, Hunter Schafer volt, aki már azzal hatalmas port kavart az interneten, hogy csak felbukkant a neve ezen a bizonyos listán: egyesek szerint ez egy igen bátor és történelmi lépés lehetne a franchise történetében, míg mások szerint semmi másról nem szólna ez a casting, csakis a botránykeltésről.
Nem Hunter Schafer lenne az első transz Bond-lány
Ez biztosan sokakat meglep, de amennyiben a Hunter Schafer-filmek száma valóban egy James Bond-produkcióval bővülne, az igazából nem is lenne egy történelmi mérföldkő, hiszen az első transz Bond-lányt már több mint 40 (!) évvel ezelőtt láthatta a közönség.
Hunter Schafert ugyanis már Caroline Cossey megelőzte, mikor is Roger Moore Szigorúan bizalmas című, 1981-ben megjelent Bond-fejezetében vállalt szerepet. Igaz, az akkor Tula művésznéven modellkedő színésznőnek be kellett érnie egy aprócska szereppel, a film stáblistáján is csak medencés lányként volt feltüntetve.
A következő James Bond-film megjelenéséig még sok víz fog lefolyni a Dunán, 2028-nál aligha fog hamarabb akcióba lépni Robert Pattinson 007-esként, addig pedig még bőven lesz ideje a Denis Villeneuve vezette castingosoknak döntés hozni ennek a fontos szerepnek a sorsáról.