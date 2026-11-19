Hiába jelent meg a héten a GTA 6, mégis mindenki arról beszél, hogy kiválasztották a következő James Bondot. Noha már maga Robert Pattinson személye is igen megosztó, hiszen a 40 éves angol színész hiába tett le olyan filmeket az asztalra, mint a Kész dráma, az Odüsszeia vagy a Batman, a nagyérdemű jelentős hányada még mindig az Alkonyat nyálas tinivámpírját látja benne, de úgy tűnik, nem csak a főszereplője lesz egyedül megosztó az új Bond-mozinak. Bár a projekttel kapcsolatban olyan közönségkedvenc neveket is emlegetnek főgonoszként mint Brad Pitt, a 007-es szebbik felét, a minden Bond-filmben elengedhetetlennek számító végzet asszonya karaktert viszont egy olyan színésznő alakíthatja, aki még Robert Pattinsonnal is megosztóbbnak számít a közönség körében.

Robert Pattinson James Bondként már biztos az új filmben, de ki lesz a női főhős? (Fotó: Jasmine Aissaoui/Bestimage)

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Az eddig sem volt másképp, hogy amint meglett az újdonsült James Bond, mindenki azon kezdett el agyalni, ki lehetne a 007-es akcióját segítő vagy épp bojkottáló femme fatale megtestesítője.