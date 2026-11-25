Jane Fonda Hollywood történetének egyik legcsodálatosabb karrierével büszkélkedő színésznője, akit olyan alkotásokban csodálhattunk meg, mint például a két Oscar-díjat hozó Klute, a Hazatérés, a Barbarella, A lovakat lelövik, ugye?, a Kína-szindróma vagy Az aranytó. Azonban egy komplett generáció mégis egy olyan komédiából ismeri a 88 éves, két lábon járó legendát, mely ugyan színvonalában messze alulmarad az előbb felsoroltaktól, mégis sokak kedvencévé tudott válni. Ez a több, mint húsz évvel ezelőtt megjelent Anyád napja volt, melyben Fonda Jennifer Lopez ördögi anyósjelöltjét alakította, és igyekszik az ünnepelt popsztár minden napját földi pokollá tenni.
Jane Fonda ismét igyekszik megkeseríteni Jennifer Lopez életét?
Nos, úgy tűnik, nemcsak a közönség jelentős hányadának, hanem a kétszeres Oscar-díjas színésznőnek is közel áll a szívéhez az Anyád napja. Erről Jennifer Lopez Drew Barrymore műsorában elhangzott szavai tanúskodnak.
A tavaly még a budapesti MVM Dome-ban ezrek előtt magát riszáló popdíva ugyanis azt állítja, imádott együtt dolgozni Fondával az első rész forgatásán, és már beszéltek is arról kollégájával, hogy több mint húsz év után kellene készíteni egy folytatást ehhez a közkedvelt komédiához.
A vele [Jane Fonda] való munka egészen csodálatos volt, egyszerűen imádom őt. Már beszéltünk is róla, hogy csinálunk még egy részt. Imádom Jane-t
– mondta Lopez, amire Barrymore is csak annyit tudott reagálni, hogy „Annyira, de annyira szeretem ezt a filmet...”
Egyébként nem is volt olyan régen, hogy a Jane Fonda-filmek és sorozatok száma bővült. Hollywood örökös dívája ugyanis épp idén bukkant fel két éves kihagyást követően a képernyőn, mikor is egy epizód erejéig szerepet vállalt Lisa Kudrow sikerszériájában, A visszatérésben. Ezt megelőzően pedig olyan családi és romantikus vígjátékokban láthattuk, mint a Könyvklub: A következő fejezet vagy a Drukkernénik.