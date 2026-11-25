A tavaly még a budapesti MVM Dome-ban ezrek előtt magát riszáló popdíva ugyanis azt állítja, imádott együtt dolgozni Fondával az első rész forgatásán, és már beszéltek is arról kollégájával, hogy több mint húsz év után kellene készíteni egy folytatást ehhez a közkedvelt komédiához.

A vele [Jane Fonda] való munka egészen csodálatos volt, egyszerűen imádom őt. Már beszéltünk is róla, hogy csinálunk még egy részt. Imádom Jane-t

– mondta Lopez, amire Barrymore is csak annyit tudott reagálni, hogy „Annyira, de annyira szeretem ezt a filmet...”

Több mint két évtized után érkezhet Jane Fonda és Jennifer Lopez főszereplésével az Anyád napja 2 (Fotó: Melissa Moseley/New Line Product/ZUMA PRESS)

Egyébként nem is volt olyan régen, hogy a Jane Fonda-filmek és sorozatok száma bővült. Hollywood örökös dívája ugyanis épp idén bukkant fel két éves kihagyást követően a képernyőn, mikor is egy epizód erejéig szerepet vállalt Lisa Kudrow sikerszériájában, A visszatérésben. Ezt megelőzően pedig olyan családi és romantikus vígjátékokban láthattuk, mint a Könyvklub: A következő fejezet vagy a Drukkernénik.