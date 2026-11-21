Hollywood történelme során mindig is voltak és feltételezhetően lesznek olyan színészek, akiknek a neve már-már egybeforrott egy bizonyos zsánerrel. Ilyen Joe Pesci és a gengszterfilmek világa, de Tom Cruise és a szaladgálós akciófilmek is kéz a kézben járnak, ahogy Jim Carreyt is szinte csak vígjátékokban tudjuk elképzelni. A listát akár reggelig lehetne folytatni, de semmiképp se hagyjuk le róla Jean-Claude Van Damme-ot, aki nélkül a harcművészeti műfaj nem lenne ma az, ami. Noha a Véres játék, a Kickboxer és az Oroszlánszív pofonosztója ezzel a zsánerrel szerzett nevet magának Hollywoodban és a világ összes videótékájában, feltételezhetően a kora miatt már közel egy évtizede nem bukkant fel ilyen moziban. Legutóbb a 2018-as Kickboxer: Megtorlásban láthattuk, ahogy helyükre teszi a rosszfiúkat, a Jean-Claude Van Damme-filmek szerelmeseit azóta mintha kicsithanyagolta volna. A kocka viszont most végre fordul egyet, miután a 66 éves színész-harcművész most úgy döntött, ideje végre újra felvenni a nem létező kesztyűt!

Jean-Claude Van Damme Kickboxer című filmje máig a színész egyik legnagyobb sikersztorijának számít (Fotó: KPA)

Jean-Claude Van Damme 2026-ban végre feláll a fotelből

Úgy tűnik, valóban jó motiváció, ha azt látjuk, hogy vetélytársaink sikert sikerre halmoznak. Jean-Claude Van Damme ugyanis jó eséllyel elirigyelhette a nyolcvanévesen is a SkyShowtime-on gengszterkedő Sylvester Stallonétól, valamint az egy híján nyolcvanéves, hamarosan a Predator-franchise-hoz visszatérő Arnold Schwarzeneggertől a rivaldafényt, és úgy döntött, újra kikotyvaszt valami kasszarobbantó akciómozit.