Hollywood történelme során mindig is voltak és feltételezhetően lesznek olyan színészek, akiknek a neve már-már egybeforrott egy bizonyos zsánerrel. Ilyen Joe Pesci és a gengszterfilmek világa, de Tom Cruise és a szaladgálós akciófilmek is kéz a kézben járnak, ahogy Jim Carreyt is szinte csak vígjátékokban tudjuk elképzelni. A listát akár reggelig lehetne folytatni, de semmiképp se hagyjuk le róla Jean-Claude Van Damme-ot, aki nélkül a harcművészeti műfaj nem lenne ma az, ami. Noha a Véres játék, a Kickboxer és az Oroszlánszív pofonosztója ezzel a zsánerrel szerzett nevet magának Hollywoodban és a világ összes videótékájában, feltételezhetően a kora miatt már közel egy évtizede nem bukkant fel ilyen moziban. Legutóbb a 2018-as Kickboxer: Megtorlásban láthattuk, ahogy helyükre teszi a rosszfiúkat, a Jean-Claude Van Damme-filmek szerelmeseit azóta mintha kicsithanyagolta volna. A kocka viszont most végre fordul egyet, miután a 66 éves színész-harcművész most úgy döntött, ideje végre újra felvenni a nem létező kesztyűt!
Jean-Claude Van Damme 2026-ban végre feláll a fotelből
Úgy tűnik, valóban jó motiváció, ha azt látjuk, hogy vetélytársaink sikert sikerre halmoznak. Jean-Claude Van Damme ugyanis jó eséllyel elirigyelhette a nyolcvanévesen is a SkyShowtime-on gengszterkedő Sylvester Stallonétól, valamint az egy híján nyolcvanéves, hamarosan a Predator-franchise-hoz visszatérő Arnold Schwarzeneggertől a rivaldafényt, és úgy döntött, újra kikotyvaszt valami kasszarobbantó akciómozit.
Tudniillik a belga kickboxer nyolc hosszú év után ismét egy harcművészeti filmmel fog előrukkolni. A Katana címre keresztelt akcióthrillerben Van Damme egy visszavonult világbajnok harcost alakít, aki hátat fordított sötét múltjának, hogy családapaként éljen. Ám, amikor a lányát elrabolja a hírhedt japán bűnszervezet, a jakuza, kénytelen újra harcba szállni a megmentéséért.
A sztori első hallásra a Liam Neeson-féle Elrabolva történetére hajaz, és ez nem véletlen, hiszen a szintúgy harcművészettel foglalatoskodó direktor, Jeremy Zag maga sem titkolja, hogy ez a mozi ihlette a filmjét, és egy emellett nem kis adag John Wick-hatással is szeretnék még megfűszerezni.
A Katana forgatása jövő áprilisban kezdődik és várhatóan júniusig tart majd, a munkálatok pedig során több kickbox-nagyágyú is megjelenik majd, akiket láthatunk majd mind láthatunk is a vásznon hamarosan, Jean-Claude Van Damme-mal együtt.