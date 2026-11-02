60 éves lett David Schwimmer: ezért tűnt el Hollywoodból a Jóbarátok Ross Gellerje

Keresve sem nagyon találnánk olyan sorozatot, mely meghatározóbb eleme lett volna az ezredforduló televíziózásának, mint a Jóbarátok. Az 1994-ben elstartoló, és 10 évadon át futó széria szereplőit egy csapásra szerette meg az egész világ. Minden nézőnek megvolt a maga kedvence: voltak, akik Joey laza csajozós dumáit és kajáját féltő megjegyzéseit imádtak, míg mások Phoebe mindig önazonos, és nem kevésbé bohókás és szarkasztikus jellemébe szerelmesedtek bele. És persze akadtak olyanok is, akik a show legesetlenebb és egyben talán legszerethetőbb karakterében, a hősszerelmes paleontológusban, Ross Gellerben ismertek csak igazán magukra. A figurát David Schwimmer tette felejthetetlenné, aranyköpéseit pedig generációk fújják azóta is. A többek között Emmy-díjra is jelölt színész ma ünnepli 60. születésnapját, aminek apropóján felidézzük, mi történt vele a Jóbarátok 2004-es fináléja óta.

A Jóbarátok sztárja, David Schwimmer 60. születésnapját ünnepli ma, és vele együtt rajongók milliói is biztosan (Fotó: Warner Bros./NBC Photo / KPA)

David Schwimmer nem akart tovább sztár lenni a Jóbarátok után

A Jóbarátok szereposztása még javában a széria eredeti sugárzása alatt is igyekezett megvetni a lábát Hollywoodban. Jennifer Aniston, Courteney Cox és Matt LeBlanc is igyekezett nagy vászonra költözni a kis képernyőről, de még Matthew Perry is Bruce Willis oldalán tűnt fel a Bérgyilkos a szomszédomban. Ezzel szemben David Schwimmer látványosan behúzta a kéziféket azután, hogy végleg bezárult az ikonikus ajtó. De miért döntött így?