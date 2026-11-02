60 éves lett David Schwimmer: ezért tűnt el Hollywoodból a Jóbarátok Ross Gellerje

Keresve sem nagyon találnánk olyan sorozatot, mely meghatározóbb eleme lett volna az ezredforduló televíziózásának, mint a Jóbarátok. Az 1994-ben elstartoló, és 10 évadon át futó széria szereplőit egy csapásra szerette meg az egész világ. Minden nézőnek megvolt a maga kedvence: voltak, akik Joey laza csajozós dumáit és kajáját féltő megjegyzéseit imádtak, míg mások Phoebe mindig önazonos, és nem kevésbé bohókás és szarkasztikus jellemébe szerelmesedtek bele. És persze akadtak olyanok is, akik a show legesetlenebb és egyben talán legszerethetőbb karakterében, a hősszerelmes paleontológusban, Ross Gellerben ismertek csak igazán magukra. A figurát David Schwimmer tette felejthetetlenné, aranyköpéseit pedig generációk fújják azóta is. A többek között Emmy-díjra is jelölt színész ma ünnepli 60. születésnapját, aminek apropóján felidézzük, mi történt vele a Jóbarátok 2004-es fináléja óta.
David Schwimmer nem akart tovább sztár lenni a Jóbarátok után
A Jóbarátok szereposztása még javában a széria eredeti sugárzása alatt is igyekezett megvetni a lábát Hollywoodban. Jennifer Aniston, Courteney Cox és Matt LeBlanc is igyekezett nagy vászonra költözni a kis képernyőről, de még Matthew Perry is Bruce Willis oldalán tűnt fel a Bérgyilkos a szomszédomban. Ezzel szemben David Schwimmer látványosan behúzta a kéziféket azután, hogy végleg bezárult az ikonikus ajtó. De miért döntött így?
Nagyon egyszerű, David Schwimmert egyszerűen megrémisztette a sztárélet, és az azzal járó hírnév. Erről maga a színész is nyíltan beszélt több interjújában is, melyekben elárulta, minden vágya az volt, hogy láthatatlanná váljon:
Teljesen lesokkolt ez az időszak. Megváltoztatta az emberekhez való viszonyomat, és nem kevés időbe telt, mire megtanultam kezelni a hírnevet. Volt, hogy csak sapkát húztam, és próbáltam elbújni a világ elől
– mondta mindenki Ross Gellerje egy interjúban.
A Madagaszkár zsiráfjából rendező, majd a Disney+ csillaga
Persze ez még nem jelenti azt, hogy David Schwimmer-filmek és sorozatok száma nem bővült volna az utóbbi két évtizedben. 2005-ben például születésnapos színész szolgáltatta Melman, a zsiráf hangját a Madagaszkár című népszerű animációs filmben. Majd teljesült egy nagy álma, és végre kipróbálhatta magát rendezőként is, ő dirigálta például a Fuss, dagi, fuss! című komédiát, valamint a Bizalom címre keresztelt thrillert, melyekből jól látszik, hogy széles spektrumban szeretett volna belekóstolni ebbe az új szerepkörbe.
Emellett természetesen a színészettől sem vonult vissza végleg. Színházi darabjai mellett filmekben és sorozatokban is rendre feltűnt. Legutóbb tavaly a Disney+ sorozatában, a Libabőrben láthatta őt a közönség.
Botrányok és válás
Attól még, hogy kerülte a reflektorfényt, az még megtalálta őt. David Schwimmer 2026-ra saját maga legnagyobb bánatára több botrányt is maga mögött tudhat. Egyszer például egy rendezvényszervező, Aaron Token azzal vádolta meg, hogy egy jótékonysági eseményen való szereplésért cserébe a Jóbarátok sztárja kettő, egyenként 26 ezer dolláros Rolex órát követelt magának. Schwimmer tőből elutasította a rágalmakat, és végül a bíróságon sikerült tisztáznia besározott hírnevét.
Magánélete sem volt épp patyolattiszta. 2010-ben házasodott meg, feleségül vette Zoe Buckmant, akivel egy évvel később gyermeket is vállaltak. Ám a házasság kisvártatva zátonyra futott, és 2017-ben ismét a tárgyalóteremben találta magát David Schwimmer, és elvált feleségétől. Azóta a színész igyekszik minél több időt tölteni lányával, ezért nem is hajlandó olyan munkákat elvállalni, amelyek otthonától huzamosabb időre elszakítanák.