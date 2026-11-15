Johnny Depp lidérces lázálma hamarosan visszatér? Így néznek ki a Rémálom az Elm utcában szereplői napjainkban – Galéria

Kevés horrorfilmes gonosztevő vált annyira a popkultúra részévé, mint a pengeujjú kesztyűt viselő, égett arcú Freddy Krueger. A Rémálom az Elm utcában 1984-ben mutatkozott be a mozikban, méghozzá a legendás Wes Craven rendezésében, és egészen új szintre emelte a rettegést: a történetben ugyanis senki sem volt biztonságban, főleg akkor nem, ha lehunyta a szemét. Nem csoda, hogy a film után generációk nőttek fel úgy, hogy egy-egy rémálom után inkább ébren maradtak volna, mintsem újra elaludjanak. A szinte fillérekből készült alkotás hatalmas sikert aratott, és kultikus horrorfilmmé nőtte ki magát. Robert Englund hátborzongató alakítása örökre összeforrt Freddy karakterével, a szereplők között pedig egy akkor még szinte ismeretlen fiatal színész, az idén karácsonykor visszatérő Johnny Depp is felbukkant.

A Johnny Depp-filmek egyik első felvonása volt a Rémálom az Elm utcában (Fotó: New Line Cinema / KPA)

Johnny Depp rémálma újra megtestesül

Az első részt aztán számos folytatás követte, de a rajongók többsége máig az eredeti filmet tartja a széria legnagyobb klasszikusának. Most pedig úgy tűnik, újabb generációknak kell majd vigyázniuk az álmaikra.