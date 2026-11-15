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galéria

Johnny Depp lidérces lázálma hamarosan visszatér? Így néznek ki a Rémálom az Elm utcában szereplői napjainkban – Galéria

37 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Már több mint negyven éve, hogy a piros csíkos pulóvert viselő fura alak miatt nem tudunk aludni egy jót. Az inszomniában szenvedőknek és Johnny Deppnek pedig van egy rossz hírünk: Freddy Krueger hamarosan ismét álmainkban fog vadászni ránk!
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galériaJohnny DeppRémálom az Elm utcában

Kevés horrorfilmes gonosztevő vált annyira a popkultúra részévé, mint a pengeujjú kesztyűt viselő, égett arcú Freddy Krueger. A Rémálom az Elm utcában 1984-ben mutatkozott be a mozikban, méghozzá a legendás Wes Craven rendezésében, és egészen új szintre emelte a rettegést: a történetben ugyanis senki sem volt biztonságban, főleg akkor nem, ha lehunyta a szemét. Nem csoda, hogy a film után generációk nőttek fel úgy, hogy egy-egy rémálom után inkább ébren maradtak volna, mintsem újra elaludjanak. A szinte fillérekből készült alkotás hatalmas sikert aratott, és kultikus horrorfilmmé nőtte ki magát. Robert Englund hátborzongató alakítása örökre összeforrt Freddy karakterével, a szereplők között pedig egy akkor még szinte ismeretlen fiatal színész, az idén karácsonykor visszatérő Johnny Depp is felbukkant.

Johnny Depp Rémálom az Elm utcában
A Johnny Depp-filmek egyik első felvonása volt a Rémálom az Elm utcában (Fotó: New Line Cinema / KPA)

Johnny Depp rémálma újra megtestesül

Az első részt aztán számos folytatás követte, de a rajongók többsége máig az eredeti filmet tartja a széria legnagyobb klasszikusának. Most pedig úgy tűnik, újabb generációknak kell majd vigyázniuk az álmaikra.

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A Crystal Lake sikere után ugyanis Jason Voorhees ősi riválisa, Freddy Krueger is megirigyelhette a horrorikonok visszatérését. A Paramount júliusban jelentette be, hogy új Rémálom az Elm utcában-filmen dolgozik, méghozzá Wes Craven eredeti forgatókönyvének felhasználásával, a rendező hagyatékának közreműködésével. Érdekesség, hogy korábban két különálló Freddy-film terve is felmerült: a Warner a Gonosz halott: Az ébredés és A múmia rendezőjét, Lee Cronint szerette volna megnyerni a saját változatához, ezt a projektet azonban időközben elkaszálták. A Paramount produkciója viszont továbbra is fejlesztés alatt áll. Egyelőre sem a rendező személye, sem a szereplőgárda, sem a premier időpontja nem ismert, de Freddy visszatérésére már be lehet készíteni a kávét! 

A folytatásra tehát még várnunk kell, addig viszont érdemes felidézni, honnan indult ez az egész rémálom. Galériánkban megmutatjuk, mennyit változtak az első Rémálom az Elm utcában szereplői az elmúlt négy évtizedben, sikerült-e kiheverniük a szörnyű éjszakákat.

 

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