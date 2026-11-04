A Karate kölyök főhőse be van oltva öregedés ellen: így néznek ki ma a népszerű kultfilm szereplői – galéria

Nagy tétben mernénk fogadni, hogy 1984 után rohamosan megnőtt a helyi karateoktatásra jelentkező kisdiákok száma szerte a világon. Ennek pedig nagyon egyszerű oka van, ugyanis ebben az évben mutatták be a Karate kölyök című kasszasikert. Daniel LaRusso tanmeséje nemcsak ikonikus harcjelenetekkel ajándékozta meg a közönséget, vagy lágyította meg a szíveket romantikus képsorokkal, de küzdelemből és kitartásból is példát mutatott az ifjúságnak. A Karate kölyök tanulságát már több mint negyven éve viszik magukkal az újabb és újabb generációk, és hiába cseperedett fel rajta már egy maroknyi nemzedék, a főszereplő egyszerűen szinte semmit sem öregedett. Ralph Macchio 2026. november 4-én már a 65. születésnapját ünnepli, de alig néz ki idősebbnek annál a pöttöm fiúcskánál, akit a vásznon láttunk egykor.
A Karate kölyök halhatatlan, és erre nem csak az örökifjú Ralph Macchio a tanú
A küzdősportolók egyik kedvenc gyerekkori franchise-ának útja 1984-ben nem fejeződött be, éppen ellenkezőleg, csak akkor kezdődött.
A Ralph Macchio-filmek ugyanis még két további Karate kölyök-fejezettel bővültek, majd 1994-ben Hilary Swankre vándorolt a főszerep. Ezt követően több mint másfél évtizedre kispadra került a filmszéria, mikor is befutott Jackie Chan és Will Smith fia, Jaden Smith, a karatét pedig felváltotta a kungfu, és 2010-ben bemutatták a remake-et.
A Karate kölyök ezután ismét elindult a lejtőn, ám, amikor az Így jártam anyátokkal egyik epizódjában vendégszerepelt Ralph Macchio és William Zabka is, a rajongók ennek láttán rádöbbentek, mennyire hiányzik nekik ez a világ, és konkrétan tömegek követelték a franchise feltámasztását. Ekkor indult világhódító útjára a Cobra Kai sorozat, amely hat évadot ért meg.
Kedvenc hőseinkkel és antihőseinkkel nem is oly rég futhattunk össze legutóbb a mozitermekben, hiszen 2025-ben mutatták be az eddigi összes epizód legjobbjait ötvöző Karate kölyök – Legendákat, mely akár egy új löketet is adhat a következő projekteknek, de ez még egyelőre a jövő zenéje.
Egyelőre maradjunk a múltban és a jelenben, és Ralph Macchio 65. születésnapja alkalmából idézzük fel, miként festettek a Karate kölyök szereplői egykor, és hogyan festenek napjainkban.