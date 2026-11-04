A Karate kölyök főhőse be van oltva öregedés ellen: így néznek ki ma a népszerű kultfilm szereplői – galéria

Nagy tétben mernénk fogadni, hogy 1984 után rohamosan megnőtt a helyi karateoktatásra jelentkező kisdiákok száma szerte a világon. Ennek pedig nagyon egyszerű oka van, ugyanis ebben az évben mutatták be a Karate kölyök című kasszasikert. Daniel LaRusso tanmeséje nemcsak ikonikus harcjelenetekkel ajándékozta meg a közönséget, vagy lágyította meg a szíveket romantikus képsorokkal, de küzdelemből és kitartásból is példát mutatott az ifjúságnak. A Karate kölyök tanulságát már több mint negyven éve viszik magukkal az újabb és újabb generációk, és hiába cseperedett fel rajta már egy maroknyi nemzedék, a főszereplő egyszerűen szinte semmit sem öregedett. Ralph Macchio 2026. november 4-én már a 65. születésnapját ünnepli, de alig néz ki idősebbnek annál a pöttöm fiúcskánál, akit a vásznon láttunk egykor.

A Karate kölyök szereplőinek már több mint negyven éve drukkolhattunk, de erről valaki szóljon már Ralph Macchiónak is (Fotó: HIP)

A Karate kölyök halhatatlan, és erre nem csak az örökifjú Ralph Macchio a tanú

A küzdősportolók egyik kedvenc gyerekkori franchise-ának útja 1984-ben nem fejeződött be, éppen ellenkezőleg, csak akkor kezdődött.