Keanu Reeves megint John Wick lesz? Nem várt módon folytatódhat a rettegett bérgyilkos kalandja

Pontosabban ez nem is utolsó, hanem sokkal inkább egy első kaland lesz, tudniillik a Lionsgate stúdiója egy előzménymozinak mutatott most zöld lámpát. A korábban a Kubo és a varázshúrok, valamint az Ultraman: Rising című alkotásokon is munkálkodó Shannon Tindle által dirigált sztori Mr. Wick fiatalkorába kalauzolja majd vissza a nagyérdeműt, és azt a sztorit meséli majd el, miként bánt el azokkal a bérgyilkosokkal, akik megakadályozták, hogy szerelmével, Helennel együtt lehessen.

Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy akkor vajon Keanu Reevest fiatalítani fogják-e az új fejezet kedvéért, de a válasz ennél egyszerűbb.

A John Wick-előzménysztoriban ugyanis itt jön a csavar: animációs film formájában támad fel a franchise, melyben Reeves valóban visszatér, de csak a hangját hallhatjuk majd a kész műben.

Keanu Reeves nem a John Wick 5-tel fog hamarosan jelentkezni, de még csak nem is kell már kamerák előtt ugrálnia a golyók elől (Fotó: Lionsgate/Entertainment Pictures)

Az viszont már aggodalomra adhat okot a fanoknak, hogy a mozi szkriptjét az a Ryzan és Kaz Firpo jegyzik, akiknek a nem túl acélos Marvel-filmet, a sokak által a leggyengébb MCU-alkotásnak vélt Örökkévalókat is köszönhetjük.

Hús-vér pofozkodásra is lehet még számítani

Ám, akiket nem vonz annyira az animált akciócunami világa, azoknak is van egy jó hírünk. Ugyanis, ezzel párhuzamosan készül egy élőszereplős, Balerinához hasonló spinoff is, méghozzá Donnie Yennel a főszerepben. A John Wick: 4. felvonása után Caine szerepét ismét magára öltő színész-harcművész néhány hónapja még épp hazánkban forgatta a maga Wick-moziját, ennek a projektnek az apropóján fordult meg például hazánkban A Karib-tenger kalózai és az Igazából szerelem sztárja, Bill Nighy is. A film premiere pedig várhatóan már 2027-ben esedékes lesz.