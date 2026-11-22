1963. november 22-én Dallasban eldördült három lövés, amelyek örökre megváltoztatták az amerikai történelmet. John F. Kennedy, az Egyesült Államok 35. elnöke egy nyitott tetejű limuzinban utazott feleségével, Jacqueline Kennedyvel, amikor merényletet követtek el ellene. A tragédia nemcsak politikai fordulópontot jelentett, hanem a későbbi 2001. szeptember 11-i terrortámadásokhoz hasonlóan az egész amerikai nemzet kollektív traumájává vált. A történtek annyira beleégtek az emberek emlékezetébe, hogy sok amerikai máig fotómemóriával idézi fel, hol volt, mit csinált, és hogyan értesült Kennedy haláláról. A merénylet ma is fájó pont az ország történetében, amelyhez számtalan összeesküvés-elmélet, kérdés és vita kapcsolódik. Talán éppen ezért Hollywood is óvatosan nyúlt a témához. A még mindig be nem gyógyult, mély sebek miatt nem készült erről annyi film, mint más meghatározó történelmi eseményekről, azért akad néhány olyan alkotás, amelyet érdemes megnézni, ha valaki közelebbről is megismerné a Kennedy-gyilkosság történetét, no meg annak következményeit.
5 film és sorozat a Kennedy-gyilkosságról, amit érdemes megnézni
JFK – A nyitott dosszié (1991)
A valaha élt leghazafiasabb amerikai direktor, Oliver Stone háromórás politikai thrillere a merénylet hivatalos magyarázatát megkérdőjelező Jim Garrison nyomozását követi. A Kevin Costner főszereplésével, idén már 35 éve bemutatott film az összeesküvés-elméletek egyik legismertebb filmes feldolgozása, amely a mai napig heves vitákat vált ki.
Jackie (2016)
A mindig elbűvölő Natalie Portman alakítja Jacqueline Kennedyt, aki a férje meggyilkolását követő napokban próbálja feldolgozni a történteket, miközben a temetés megszervezésével és férje politikai örökségének megőrzésével is foglalkozik. Pablo Larraín mozija nem a merénylet körülményeire, hanem sokkal inkább a gyász, a nyilvánosság és a magánélet közötti feszültségre helyezi a hangsúlyt.
Kennedy (1983)
A hamarosan a fiával, Charlie Sheennel a képernyőre visszatérő Martin Sheen főszereplésével készült a Kennedy család életét és az elnöki éveket bemutató népszerű minisorozat. A történet a politikai döntések, a családi konfliktusok és a Kennedy-dinasztia kulisszái mögé enged betekintést, így a merénylet előtti tágabb időszakot is jobban megismerteti a nézővel.
A szeretet földje (1992)
A manapság a SkyShowtime-on westernkedő Michelle Pfeiffer ebben a moziban egy Dallasban élő háziasszonyt alakít, aki Kennedy temetésére indul Washingtonba, és útközben egy különös utazásban lesz része. A szeretet földje tehát nem arra válaszol, hogy mi volt a merénylet előtt, hanem sokkal inkább, hogy mi történt utána. A film a Kennedy meggyilkolását követő sokkot, az amerikai társadalom felborzolt közhangulatát és az egyéni sorsok különös alakulását mutatja meg egy kevésbé megszokott perspektívából.
Parkland (2013)
A Zac Efron, Billy Bob Thornton és Paul Giamatti főszereplővel bemutatott film a merénylet napját több különböző szereplő szemszögéből mutatja be: a Parkland kórház orvosai, a titkosszolgálat emberei, Lee Harvey Oswald családja és a tragédia más érintettjei is feltűnnek. A High School Musical sztárját egészen más színben feltüntető Parkland nem a máig népszerű online disputatémának számító politikai összeesküvésekre koncentrál, hanem arra, hogyan csapott le a történelem egyetlen nap alatt hétköznapi emberek életére.