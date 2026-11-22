1963. november 22-én Dallasban eldördült három lövés, amelyek örökre megváltoztatták az amerikai történelmet. John F. Kennedy, az Egyesült Államok 35. elnöke egy nyitott tetejű limuzinban utazott feleségével, Jacqueline Kennedyvel, amikor merényletet követtek el ellene. A tragédia nemcsak politikai fordulópontot jelentett, hanem a későbbi 2001. szeptember 11-i terrortámadásokhoz hasonlóan az egész amerikai nemzet kollektív traumájává vált. A történtek annyira beleégtek az emberek emlékezetébe, hogy sok amerikai máig fotómemóriával idézi fel, hol volt, mit csinált, és hogyan értesült Kennedy haláláról. A merénylet ma is fájó pont az ország történetében, amelyhez számtalan összeesküvés-elmélet, kérdés és vita kapcsolódik. Talán éppen ezért Hollywood is óvatosan nyúlt a témához. A még mindig be nem gyógyult, mély sebek miatt nem készült erről annyi film, mint más meghatározó történelmi eseményekről, azért akad néhány olyan alkotás, amelyet érdemes megnézni, ha valaki közelebbről is megismerné a Kennedy-gyilkosság történetét, no meg annak következményeit.

A Kennedy-gyilkosságról nem sok film vagy sorozat született, de azok annál nagyobbat szólnak (Fotó: World History Archive)

5 film és sorozat a Kennedy-gyilkosságról, amit érdemes megnézni

JFK – A nyitott dosszié (1991)

A valaha élt leghazafiasabb amerikai direktor, Oliver Stone háromórás politikai thrillere a merénylet hivatalos magyarázatát megkérdőjelező Jim Garrison nyomozását követi. A Kevin Costner főszereplésével, idén már 35 éve bemutatott film az összeesküvés-elméletek egyik legismertebb filmes feldolgozása, amely a mai napig heves vitákat vált ki.