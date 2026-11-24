1987-ben, a rendszerváltás hajnalán egy olyan sorozat indult el, mely alapjaiban határozta meg a magyar televíziózást. A Szomszédok sikere abban rejlett, hogy konkrétan nem létezett tévéműsor, mely könnyebben azonosulható lett volna a közönség számára. Gazdagrét lakói, Taki bácsi, Vágási Feri, Szikszay Etus vagy éppen Mágenheim doktor mind-mind olyan hétköznapi, egyszerű, de annál égetőbb problémákkal küzdöttek, amilyenekkel akkor a nagyérdemű jelentős hányada is a mindennapokban. Nem is ok nélkül nyert teret magának több mint egy évtizeden keresztül a Szomszédok. A sorozat végül egészen 1999-ig nem húzta le a rolót, és összesen 331 epizódot ért meg. Szereplői mintha csak a mi szomszédaink lettek volna, szinte már családtagként kezeltük őket, ezért is fájó különösen még mindig a publikum számára, ha egy-egy színész halálhírét halljuk. Nincs ez másként Kiss Gábor halála esetén sem!
Kiss Gábor is csatlakozott a Szomszédok színészeinek égi társulatához
Szabályosan sokkolta a hír a magyar színészvilágot és a közönséget, hogy elhunyt Kiss Gábor. A József Attila Színház színművészére a legtöbben a Szomszédok című sorozatból emlékezhetnek, hiszen ő alakította a széria népszerű iskolaigazgatóját. A 86 éves színész elvesztése a kollégákat és a nézőket egyaránt megrázta, ám a széria 1999-es fináléja óta sajnos már nem ő az első, akitől végső, könnyes búcsút kellett vennie a közönségnek.
A sorozat Böhm bácsija, azaz Máriáss József például már 1991-ben elhunyt, de ugyanígy nem érte meg a széria befejezését a Sándor bácsit, az öreg pincért megformáló Siménfalvy Sándor sem, aki 1988-ban halt meg. Az új évezred beköszöntével pedig sajnos tovább bővült az elhunyt Szomszédok-szereplők száma: a Sümeghy Oszkárt alakító Palócz László 2003-ban, a taxis Taki bácsi bőrébe bújó Zenthe Ferenc 2006-ban, a feleségét, Lenke nénit alakító Komlós Juci pedig 2011-ben hunyta le örökre mindig csillogó szempárját.
Az elmúlt évek sem voltak tragédiáktól mentesek, miután 2014-ben Bajor Imrét is elvesztettük, hét évre rá, 2021-ben pedig mindenki Etusa, azaz Csűrös Karola is elhunyt. A 2026-os év pedig különösen fájó lehet a Szomszédok szerelmesei számára, hiszen idén Kiss Gábor elvesztése mellett a Gábor Gábort játszó Koltai János halálhírétől is szomorúan zengett a sajtó.
A Szomszédok szereplői közül tehát sajnos már fájóan sokan nincsenek köztünk. De hogy pontosan kiknek a szomszédságába költözik be Kiss Gábor az égi Gazdagréten, azt galériánkban gyűjtöttük össze.