1987-ben, a rendszerváltás hajnalán egy olyan sorozat indult el, mely alapjaiban határozta meg a magyar televíziózást. A Szomszédok sikere abban rejlett, hogy konkrétan nem létezett tévéműsor, mely könnyebben azonosulható lett volna a közönség számára. Gazdagrét lakói, Taki bácsi, Vágási Feri, Szikszay Etus vagy éppen Mágenheim doktor mind-mind olyan hétköznapi, egyszerű, de annál égetőbb problémákkal küzdöttek, amilyenekkel akkor a nagyérdemű jelentős hányada is a mindennapokban. Nem is ok nélkül nyert teret magának több mint egy évtizeden keresztül a Szomszédok. A sorozat végül egészen 1999-ig nem húzta le a rolót, és összesen 331 epizódot ért meg. Szereplői mintha csak a mi szomszédaink lettek volna, szinte már családtagként kezeltük őket, ezért is fájó különösen még mindig a publikum számára, ha egy-egy színész halálhírét halljuk. Nincs ez másként Kiss Gábor halála esetén sem!

Kiss Gábor Szomszédokbeli szerepével mindenki szívébe bejátszotta magát (Fotó: MTVA)

Kiss Gábor is csatlakozott a Szomszédok színészeinek égi társulatához

Szabályosan sokkolta a hír a magyar színészvilágot és a közönséget, hogy elhunyt Kiss Gábor. A József Attila Színház színművészére a legtöbben a Szomszédok című sorozatból emlékezhetnek, hiszen ő alakította a széria népszerű iskolaigazgatóját. A 86 éves színész elvesztése a kollégákat és a nézőket egyaránt megrázta, ám a széria 1999-es fináléja óta sajnos már nem ő az első, akitől végső, könnyes búcsút kellett vennie a közönségnek.