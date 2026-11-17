Robert De Niro a 1970-es és ’80-as évek Hollywoodjának meghatározó alakja volt, akinek olyan filmeket köszönhetünk, mint A taxisofőr, A komédia királya, a Dühöngő bika, a Nagymenő vagy a Casino. A stafétát ezt követően Leonardo DiCaprio vette át tőle, aki az ezredforduló környékén vált az álomgyár alappillérévé és ajándékozta meg a közönséget a New York bandáival, az Aviátorral, A téglával vagy épp A Wall Street farkasával. És hogy miért éppen erről a két hollywoodi gigászról és ezekről az alkotásokról beszélünk? Mi köti össze ezt a két, korszakalkotó zsenit? Sok más mellett leginkább az, hogy egy embertől tanultak mindketten. Ez az illető pedig Martin Scorsese. Az olasz-amerikai rendezőlegenda ma ünnepli 84. születésnapját, és ezalatt a bő nyolc évtized alatt sorra gyártotta azokat az alkotásokat, amik nélkül a filmszakma ma nem lenne az, ami. De gondoltuk volna, hogy egy igen gyakori betegségen múlott csupán az, hogy a Scorsese család kisebbik fiából nem sztársportoló, hanem a filmhistória egyik legkiemelkedőbb alakja lett?

Óriási blama: a Martin Scorsese-filmek mindössze egyetlen Oscar-díjjal lettek kitüntetve (Fotó: PHIL MCCARTEN/UPI Photo/eyevine)

Martin Scorsese asztmás kisfiúból lett lelkésztanonc, majd a gengszterfilmek keresztapja

Martin Scorsese 1942. november 17-én, olasz bevándorlók gyermekeként látta meg a napvilágot New Yorkban. A kis Martyból szülei szerették volna egy igazi talpraesett férfit faragni, ezért azt találták ki, hogy sportolót csinálnak a gyermekükből.