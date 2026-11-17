Robert De Niro a 1970-es és ’80-as évek Hollywoodjának meghatározó alakja volt, akinek olyan filmeket köszönhetünk, mint A taxisofőr, A komédia királya, a Dühöngő bika, a Nagymenő vagy a Casino. A stafétát ezt követően Leonardo DiCaprio vette át tőle, aki az ezredforduló környékén vált az álomgyár alappillérévé és ajándékozta meg a közönséget a New York bandáival, az Aviátorral, A téglával vagy épp A Wall Street farkasával. És hogy miért éppen erről a két hollywoodi gigászról és ezekről az alkotásokról beszélünk? Mi köti össze ezt a két, korszakalkotó zsenit? Sok más mellett leginkább az, hogy egy embertől tanultak mindketten. Ez az illető pedig Martin Scorsese. Az olasz-amerikai rendezőlegenda ma ünnepli 84. születésnapját, és ezalatt a bő nyolc évtized alatt sorra gyártotta azokat az alkotásokat, amik nélkül a filmszakma ma nem lenne az, ami. De gondoltuk volna, hogy egy igen gyakori betegségen múlott csupán az, hogy a Scorsese család kisebbik fiából nem sztársportoló, hanem a filmhistória egyik legkiemelkedőbb alakja lett?
Martin Scorsese asztmás kisfiúból lett lelkésztanonc, majd a gengszterfilmek keresztapja
Martin Scorsese 1942. november 17-én, olasz bevándorlók gyermekeként látta meg a napvilágot New Yorkban. A kis Martyból szülei szerették volna egy igazi talpraesett férfit faragni, ezért azt találták ki, hogy sportolót csinálnak a gyermekükből.
A gond csak az volt, hogy Martin Scorsese gyerekkorának mindennapjait az asztma tette földi pokollá, így a sportpályák közelébe sem tudott menni. Ezért az ifjabb Scorsesének valami új hobbi után kellett néznie, amit hamar meg is talált: a „Nagy Alma” Queens városrészének minden filmszínházát felkereste, és egy csapásra a mozi szerelmesévé vált, 11 éves korában pedig már képes forgatókönyveket is írt és rajzolt.
Azonban egyelőre még nem a filmek váltak a születésnapos direktor egyedüli hitvallásává, ugyanis a szigorú, vallásos neveltetésnek az lett az eredménye, hogy Martin Scorsese papi pályára adta a fejét. Egy évet még szemináriumra is járt, ám onnan végül mindössze egy év után kibukott, és meghozta élete legjobb döntését: beiratkozott a New York-i Egyetem filmszakára, a többi pedig, ahogy mondani szokás, már történelem…
De, hogy a betűk helyett kicsit a képek is beszéljenek, galériánkban megmutatjuk, mely filmjei tették halhatatlanná az Oscar-díjas, a múlt hónapban váratlanul megtámadott direktort, Martin Scorsesét.