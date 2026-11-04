Megfagyott a levegő a teremben, John Cleese állapota sokkolta a rajongókat: így néz ki ma Monty Python sztárja

„- Egy szép napon ez mind a tiéd lesz, fiam… - A függöny?” – talán senkinek sem kell bemutatni, miből is származik ez az ikonikus idézet. A Monty Python társulat még megannyi ilyen és ehhez hasonlóan emlékezetes és időtálló aranyköpéssel ajándékozta meg az utókort. Az 1969-ben alapult humortársulat oszlopos tagja volt többek között Terry Gilliam, Eric Edle, Graham Chapman vagy éppen John Cleese is. A tréfás társaság alapítótagjai közül többen sajnos már nincsenek köztünk, akik pedig még igen, ők sem gyakran adnak életjelet magukról. Ezért is üdítő, hogy a jellegzetes angol humor emblematikus kompániájának képviselője, a 87. életévét taposó John Cleese most felbukkant egy közönségtalálkozón, aki a maga módján alaposan megtréfálta az érdeklődő egybegyűlteket.
A Monty Python egyik utolsó tagja még a halált is kineveti
Az elmúlt hetekben került megrendezésre Brüsszelben a már hazánkban is egyre gyakrabban megrendezett Comic Con 2026-os eseménye. A különféle szórakoztatóipari műfajok képviselőit, illetve a rajongókat egy helyre csődítő esemény egyik sztárfellépője pedig nem más volt, mint a Monty Python örökösen ragyogó csillaga, John Cleese, aki gondoskodott arról, hogy minden szempár rá szegeződjön.
A 87 éves angol színészlegendát miután színpadra szólították, szó szerint, fogát összeszorítva, egy bottal a kezében küzdött azért, hogy sikerrel feltápászkodjon a pódiumra, és eljusson az oda kihelyezett székekig. A jelenetet látva a Monty Python-filmek összes jelenlévő szerelmesének kihagyott egy ütemet a szívverése, mindenki halálosan aggódott Mr. Cleese-ért. A Waczak szálló főszereplője ezt követően, magát nem meghazudtolva, járássegítő kiegészítőjét már-már eldobva mutatta meg a közönségnek, hiába közelít a 90-hez, még mindig makkegészséges.
Egy pillanatra a szívbajt hozta rám, művész úr! A legboldogabb születésnapot kívánom önnek utólag is! Jó egészséget, és nevettessen meg minket még jó sokáig…
- szólt egy kedves kommentelő, míg egy másik hozzászóló ezzel egészítette ki: „Imádom az olyan embereket, akik sosem veszik elég komolyan magukat, és képesek magukból is viccet csinálni.”
Az október 27-én születésnapját ünneplő John Cleese 2026-ban, 87 esztendősen sem tervez nyugdíjba vonulni. A Monty Python felejthetetlen figurája jelenleg is filmeken dolgozik, hamarosan például együtt forgat majd Jeff Danielsszel és Dominic Westtel a The Reception című komédiában. Emellett pedig rendre járja a brüsszeli Comic Conhoz hasonló eseményeket, ahol talán még egy párszor el tudja játszani ezt a poént a fanatikusai legnagyobb örömére, vagy épp kárára.