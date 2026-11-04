Megfagyott a levegő a teremben, John Cleese állapota sokkolta a rajongókat: így néz ki ma Monty Python sztárja

„- Egy szép napon ez mind a tiéd lesz, fiam… - A függöny?” – talán senkinek sem kell bemutatni, miből is származik ez az ikonikus idézet. A Monty Python társulat még megannyi ilyen és ehhez hasonlóan emlékezetes és időtálló aranyköpéssel ajándékozta meg az utókort. Az 1969-ben alapult humortársulat oszlopos tagja volt többek között Terry Gilliam, Eric Edle, Graham Chapman vagy éppen John Cleese is. A tréfás társaság alapítótagjai közül többen sajnos már nincsenek köztünk, akik pedig még igen, ők sem gyakran adnak életjelet magukról. Ezért is üdítő, hogy a jellegzetes angol humor emblematikus kompániájának képviselője, a 87. életévét taposó John Cleese most felbukkant egy közönségtalálkozón, aki a maga módján alaposan megtréfálta az érdeklődő egybegyűlteket.

A Monty Python tagjai közül sajnos már alig vannak páran életben, de szerencsére John Cleese még köztük van (Fotó: William Dax/SWNS)

A Monty Python egyik utolsó tagja még a halált is kineveti

Az elmúlt hetekben került megrendezésre Brüsszelben a már hazánkban is egyre gyakrabban megrendezett Comic Con 2026-os eseménye. A különféle szórakoztatóipari műfajok képviselőit, illetve a rajongókat egy helyre csődítő esemény egyik sztárfellépője pedig nem más volt, mint a Monty Python örökösen ragyogó csillaga, John Cleese, aki gondoskodott arról, hogy minden szempár rá szegeződjön.