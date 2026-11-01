Nemes László új filmje megrágja, majd kiköpi a lelkedet: ilyen lett a Moulin

A Moulin 2026-ban is még jócskán aktuális mondanivalóval rendelkezik, hiába egy II. világháborús drámáról van szó (Fotó: ADS Service)

Gilles Lellouche meggyőzően formálja meg a címszereplőt, akinek rendíthetetlensége mögött a film a folyamatos készenlét és a félelem terhét is érzékelteti. Moulin ugyanis a rejtőzködés miatt nemcsak az ellenség, hanem saját személyisége elől is kénytelen elbújni. A különböző álnevek és identitások használata idővel annyira a mindennapjai részévé válik, hogy már a saját múltjának egyes részletei is elmosódnak számára. Ennek egyik legemlékezetesebb példája az a jelenet, amikor egy ajándékba kapott öngyújtó által szembesül azzal, hogy már a saját születésnapját is elfelejtette.

Ez a pillanat azért is működik különösen jól, mert nem egy újabb látványos kínzási jelenettel próbálja érzékeltetni a főhős szenvedését. Sokkal inkább azt mutatja meg, hogy a folyamatos rejtőzködés és az ellenállás milyen mélyen képes felőrölni az embert, hogy az végül azt is elfelejtse, kicsoda valójában.

Így pedig a Moulin tulajdonképpen nem is holmi történelmi dráma, sokkal inkább egy identitásvesztésről szóló, lélekőrlő, személyes sorstragédia.

Nemes Jeles László két egymást követő évben is előállt egy új mozival (Fotó: ADS Service)

Amikor a látvány nem elég

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a film minden tekintetben kiaknáznáa történetben rejlő lehetőségeket. Nemes László korábbi alkotásaihoz hasonlóan a Moulin is rendkívül erős vizuális koncepcióval rendelkezik, a cselekmény és a párbeszédek azonban nem mindig bizonyulnak ugyanolyan izgalmasnak. A rendező eddigi filmjei közül a Saul fia elsősorban sajátos perspektívűájával és az operatőri munkával tudott maradandó élményt nyújtani, míg a Napszállta és az Árva esetében a történetvezetés nehézkessége könnyen próbára tehette a néző türelmét. A Moulin ebből a szempontból valamivel jobban teljesít: a két főszereplő közötti macska-egér játék kellő feszültséget biztosít ahhoz, hogy a film hosszabb szakaszain is fenntartsa az érdeklődést.