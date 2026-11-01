ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
kritika

Nemes László új filmje megrágja, majd kiköpi a lelkedet: ilyen lett a Moulin

39 perce
Olvasási idő: 10 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A Saul fia Oscar-díjas direktora nem sokáig tétlenkedett. A tavaly megjelent Árva után Nemes László idén is új filmmel jelentkezett, mely ráadásul sokkal több mint egy átlagos történelmi dráma. De hogy pontosan miért is ennyire lélektipró a Moulin, az kritikánkból kiderül!
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
kritikaNemes Lászlófilm

Az elmúlt évtizedben jelentős nemzetközi elismerést vívott ki magának Nemes László, aki a magyar filmgyártás egyik legismertebb kortárs rendezőjévé vált. A 2015-ben bemutatott Saul fiával nemcsak a cannes-i filmfesztiválon aratott sikert, hanem a következő évben az Oscar-díjat is elnyerte a legjobb idegen nyelvű film kategóriájában. A rendező ezt követően sem távolodott el a történelmi témáktól: a Napszállta az első világháború előtti Budapest világába kalauzolta a nézőket, míg legutóbbi alkotása, az Árva az 1950-es évek Magyarországán játszódott. Legújabb filmje, a Moulin azonban több szempontból is különleges helyet foglal el a pályafutásában, hiszen Nemes ezúttal először készített francia nyelvű alkotást.

Moulin, Nemes László új filmje
A Moulin kritikánból kderül, érdemes volt-e várni Nemes László új filmjére a rajongóknak (Fotó: ADS Service)

Miről is van szó?

A második világháború idején, a náci megszállás alatt álló Franciaországban járunk, ahol Jean Moulin az ellenállási mozgalom különböző csoportjainak egyesítésén és a német megszállók elleni küzdelem megszervezésén dolgozik. A folyamatos rejtőzködésre kényszerülő férfi számos álnevet és személyazonosságot használ, hogy elkerülje a Gestapo figyelmét, ám végül mégis a nácik fogságába kerül. Elfogása után kegyetlen pszichológiai párharc veszi kezdetét közte és kihallgatója között, miközben Moulinnek nemcsak saját elveit, hanem társai életét is meg kell védenie.

A világ legismertebb sorozatgyilkosáról készít sorozatot az Oscar-díjas magyar rendező
Magyar világsiker! Spotlight-díjra jelölték Erdély Mátyást, az Árva operatőrét
Tartott a francia sztártól a magyar kiskamasz

Moulin a sötétség és a remény pislákoló fényének határán

Kezdjük a Moulin legnagyobb erősségével, ami kétségkívül a képi világ. Az eddi fontosabb Nemes László-filmek, valamint Zac Efron pankrátoreposzának, a Vaskaromnak a Kossuth-díjas operatőre, Erdély Mátyás ezúttal is rendkívül gondosan komponált felvételekkel teremti meg a történet nyomasztó atmoszféráját. 

A film sötét tónusai, a szűk terek és a gyakran csak halvány fényforrásokkal megvilágított helyszínek nem pusztán a korszak komorságát idézik meg, hanem a szereplők kilátástalanságát is érzékeltetik. A sötétségbe időnként beszűrődő fények ugyanakkor a remény apró jeleiként is értelmezhetők: hiába tűnik úgy, hogy az ellenállásnak nincs esélye a náci gépezettel szemben, a szabadság lehetősége mindvégig ott pislákol a történet hátterében.

Macska-egér játék II. világháborús módra

A történet legizgalmasabb része Moulin és a Klaus Barbie-t alakító Lars Eidinger közötti párharc. A náci tiszt nem pusztán információkat akar kiszedni fogolyból, hanem minden eszközzel megpróbálja elérni, hogy ellenfele feladja az elveit. A két férfi egymással szemben álló világnézete és eltérő motivációja megfelelő alapot teremt egy feszült pszichológiai játszmához, amelyben sokszor nem is az a legfontosabb, hogy ki mit mond, hanem az, hogy mit nem mond.

Moulin 2026 szereplői
A Moulin 2026-ban is még jócskán aktuális mondanivalóval rendelkezik, hiába egy II. világháborús drámáról van szó (Fotó: ADS Service)

Gilles Lellouche meggyőzően formálja meg a címszereplőt, akinek rendíthetetlensége mögött a film a folyamatos készenlét és a félelem terhét is érzékelteti. Moulin ugyanis a rejtőzködés miatt nemcsak az ellenség, hanem saját személyisége elől is kénytelen elbújni. A különböző álnevek és identitások használata idővel annyira a mindennapjai részévé válik, hogy már a saját múltjának egyes részletei is elmosódnak számára. Ennek egyik legemlékezetesebb példája az a jelenet, amikor egy ajándékba kapott öngyújtó által szembesül azzal, hogy már a saját születésnapját is elfelejtette.

Ez a pillanat azért is működik különösen jól, mert nem egy újabb látványos kínzási jelenettel próbálja érzékeltetni a főhős szenvedését. Sokkal inkább azt mutatja meg, hogy a folyamatos rejtőzködés és az ellenállás milyen mélyen képes felőrölni az embert, hogy az végül azt is elfelejtse, kicsoda valójában. 

Így pedig a Moulin tulajdonképpen nem is holmi történelmi dráma, sokkal inkább egy identitásvesztésről szóló, lélekőrlő, személyes sorstragédia.

Moulin, Nemes László új filmje
Nemes Jeles László két egymást követő évben is előállt egy új mozival (Fotó: ADS Service)

Amikor a látvány nem elég

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a film minden tekintetben kiaknáznáa történetben rejlő lehetőségeket. Nemes László korábbi alkotásaihoz hasonlóan a Moulin is rendkívül erős vizuális koncepcióval rendelkezik, a cselekmény és a párbeszédek azonban nem mindig bizonyulnak ugyanolyan izgalmasnak. A rendező eddigi filmjei közül a Saul fia elsősorban sajátos perspektívűájával és az operatőri munkával tudott maradandó élményt nyújtani, míg a Napszállta és az Árva esetében a történetvezetés nehézkessége könnyen próbára tehette a néző türelmét. A Moulin ebből a szempontból valamivel jobban teljesít: a két főszereplő közötti macska-egér játék kellő feszültséget biztosít ahhoz, hogy a film hosszabb szakaszain is fenntartsa az érdeklődést.

A történelmi háttér ismerete nélkül ugyanakkor nem feltétlenül könnyű felvenni a fonalat. A számos név, az ellenállás különböző szereplői és a folyamatosan változó identitások időnként megnehezítik annak követését, hogy ki kicsoda, illetve milyen szerepet tölt be az események alakulásában.

Végszó

A Moulin tehát összességében egy tisztességesen elkészített, erős atmoszférájú, önmagán túlmutató történelmi dráma, amelynek legnagyobb erénye a látványvilág és a két főszereplő közötti feszültség mellett a főhős végeláthatatlan identitáskálváriája. A történelmi drámák zsánerének kedvelői és a rendező következetesen komor, kompromisszumokat nem kereső stílusának szerelmesei alighanem megtalálják benne a számításukat, a könnyedebb, lendületesebb történetmesélésre vágyó mozinézők viszont könnyen csalódhatnak, de ők is bátran tehetnek egy próbát.

 

 

Szóljon hozzá!