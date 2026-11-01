Nemes László új filmje megrágja, majd kiköpi a lelkedet: ilyen lett a Moulin

Az elmúlt évtizedben jelentős nemzetközi elismerést vívott ki magának Nemes László, aki a magyar filmgyártás egyik legismertebb kortárs rendezőjévé vált. A 2015-ben bemutatott Saul fiával nemcsak a cannes-i filmfesztiválon aratott sikert, hanem a következő évben az Oscar-díjat is elnyerte a legjobb idegen nyelvű film kategóriájában. A rendező ezt követően sem távolodott el a történelmi témáktól: a Napszállta az első világháború előtti Budapest világába kalauzolta a nézőket, míg legutóbbi alkotása, az Árva az 1950-es évek Magyarországán játszódott. Legújabb filmje, a Moulin azonban több szempontból is különleges helyet foglal el a pályafutásában, hiszen Nemes ezúttal először készített francia nyelvű alkotást.
Miről is van szó?
A második világháború idején, a náci megszállás alatt álló Franciaországban járunk, ahol Jean Moulin az ellenállási mozgalom különböző csoportjainak egyesítésén és a német megszállók elleni küzdelem megszervezésén dolgozik. A folyamatos rejtőzködésre kényszerülő férfi számos álnevet és személyazonosságot használ, hogy elkerülje a Gestapo figyelmét, ám végül mégis a nácik fogságába kerül. Elfogása után kegyetlen pszichológiai párharc veszi kezdetét közte és kihallgatója között, miközben Moulinnek nemcsak saját elveit, hanem társai életét is meg kell védenie.
Moulin a sötétség és a remény pislákoló fényének határán
Kezdjük a Moulin legnagyobb erősségével, ami kétségkívül a képi világ. Az eddi fontosabb Nemes László-filmek, valamint Zac Efron pankrátoreposzának, a Vaskaromnak a Kossuth-díjas operatőre, Erdély Mátyás ezúttal is rendkívül gondosan komponált felvételekkel teremti meg a történet nyomasztó atmoszféráját.
A film sötét tónusai, a szűk terek és a gyakran csak halvány fényforrásokkal megvilágított helyszínek nem pusztán a korszak komorságát idézik meg, hanem a szereplők kilátástalanságát is érzékeltetik. A sötétségbe időnként beszűrődő fények ugyanakkor a remény apró jeleiként is értelmezhetők: hiába tűnik úgy, hogy az ellenállásnak nincs esélye a náci gépezettel szemben, a szabadság lehetősége mindvégig ott pislákol a történet hátterében.
Macska-egér játék II. világháborús módra
A történet legizgalmasabb része Moulin és a Klaus Barbie-t alakító Lars Eidinger közötti párharc. A náci tiszt nem pusztán információkat akar kiszedni fogolyból, hanem minden eszközzel megpróbálja elérni, hogy ellenfele feladja az elveit. A két férfi egymással szemben álló világnézete és eltérő motivációja megfelelő alapot teremt egy feszült pszichológiai játszmához, amelyben sokszor nem is az a legfontosabb, hogy ki mit mond, hanem az, hogy mit nem mond.
Gilles Lellouche meggyőzően formálja meg a címszereplőt, akinek rendíthetetlensége mögött a film a folyamatos készenlét és a félelem terhét is érzékelteti. Moulin ugyanis a rejtőzködés miatt nemcsak az ellenség, hanem saját személyisége elől is kénytelen elbújni. A különböző álnevek és identitások használata idővel annyira a mindennapjai részévé válik, hogy már a saját múltjának egyes részletei is elmosódnak számára. Ennek egyik legemlékezetesebb példája az a jelenet, amikor egy ajándékba kapott öngyújtó által szembesül azzal, hogy már a saját születésnapját is elfelejtette.
Ez a pillanat azért is működik különösen jól, mert nem egy újabb látványos kínzási jelenettel próbálja érzékeltetni a főhős szenvedését. Sokkal inkább azt mutatja meg, hogy a folyamatos rejtőzködés és az ellenállás milyen mélyen képes felőrölni az embert, hogy az végül azt is elfelejtse, kicsoda valójában.
Így pedig a Moulin tulajdonképpen nem is holmi történelmi dráma, sokkal inkább egy identitásvesztésről szóló, lélekőrlő, személyes sorstragédia.
Amikor a látvány nem elég
Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a film minden tekintetben kiaknáznáa történetben rejlő lehetőségeket. Nemes László korábbi alkotásaihoz hasonlóan a Moulin is rendkívül erős vizuális koncepcióval rendelkezik, a cselekmény és a párbeszédek azonban nem mindig bizonyulnak ugyanolyan izgalmasnak. A rendező eddigi filmjei közül a Saul fia elsősorban sajátos perspektívűájával és az operatőri munkával tudott maradandó élményt nyújtani, míg a Napszállta és az Árva esetében a történetvezetés nehézkessége könnyen próbára tehette a néző türelmét. A Moulin ebből a szempontból valamivel jobban teljesít: a két főszereplő közötti macska-egér játék kellő feszültséget biztosít ahhoz, hogy a film hosszabb szakaszain is fenntartsa az érdeklődést.
A történelmi háttér ismerete nélkül ugyanakkor nem feltétlenül könnyű felvenni a fonalat. A számos név, az ellenállás különböző szereplői és a folyamatosan változó identitások időnként megnehezítik annak követését, hogy ki kicsoda, illetve milyen szerepet tölt be az események alakulásában.
Végszó
A Moulin tehát összességében egy tisztességesen elkészített, erős atmoszférájú, önmagán túlmutató történelmi dráma, amelynek legnagyobb erénye a látványvilág és a két főszereplő közötti feszültség mellett a főhős végeláthatatlan identitáskálváriája. A történelmi drámák zsánerének kedvelői és a rendező következetesen komor, kompromisszumokat nem kereső stílusának szerelmesei alighanem megtalálják benne a számításukat, a könnyedebb, lendületesebb történetmesélésre vágyó mozinézők viszont könnyen csalódhatnak, de ők is bátran tehetnek egy próbát.