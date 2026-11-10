Hamarosan érkezik a netflixes Sisi-sorozat 3. évada: ez a színész alakítja Andrássy grófot

A hazai nézők örömére egyre nagyobb igény van a magyar történelem, vagy a honi históriához szorosan kötődő történelmi alakokról szóló szériákra és filmekre. Elég csak például a Kádár L. Gellért főszereplésével bemutatott Hunyadi-sorozatra gondolnunk, mely nemzetközi vizeken is igazi hódító hadjáratot tudhatott maga mögött, de igen fontos szerepet kapott Báthori Erzsébet is a Szörnyeteg 4. évadában. Az erdélyi grófnő viszont közel sem az első nőalak hazánk történelméből, aki kiemelt figyelmet kap a nézőktől. 2022-ben mutatta be ugyanis A császárné címre keresztelt sorozatát a streamingóriás, mely a magyarok kedvenc királynéjáról, Sisiről szól. A szériát a publikum és a kritika is elismerte, az első évadot még egy Emmy-díjjal is kitüntették 2023-ban. A sorozat azóta egy újabb fejezettel is bővült, s kisvártatva pedig egy harmadik felvonás is érkezik a Netflix kínálatába.
Sisi a Netflixen is szerelembe esik Andrássy Gyulával
Sosem látott izgalmak érkeznek a Netflixre. A császárné 3. évadában a címszereplő ugyanis az eddigieknél is sokkal jobban összerúgja a port férjével, Ferenc József császárral, a konfliktus elől pedig Sisi a lehető legtávolabbra utazik, egy Isten háta mögötti szigetre, ahol rátalál a szerelem.
Itt jön a képbe a már általános iskolából is jól ismert, ugyanakkor máig be nem bizonyított dualizmuskori love story: Sisi és gróf Andrássy Gyula szerelme. Bizony, A császárné 3. évadában Andrássy gróf is felbukkan végre, hogy modern kifejezéssel élve, összeszűrje a levet a közkedvelt királynéval. A történészek körében többnyire konszenzus alakult az elmúlt évtizedekben a tekintetben, hogy az imént említett gerlepár között igazából sosem szövődött szerelmi szál, hanem csupán egy igen szoros barátságról beszélhetünk.
A visszaemlékezések alapján Sisi és Andrássy gróf életükben sosem voltak kettesben sehol sem, leszámítva mindössze néhány percet, mikor egy lovaskocsin kellett osztozniuk egy esős éjszakán. Vajon ezt a legendáriumot meglovagolja majd a Netflix is?
Az biztos, hogy a hazai nézőknek különösen érdekes lesz A császárné harmadik, egyben utolsó évada, melybe sajnos magyar színész nem kapott meghívást. Hiába a magyar férfi főszerep, Andrássy Gyulát egy szerb színész, Dejan Bucin fogja majd alakítani, akit eddig szerb, német és osztrák filmekben és sorozatokban láthatott a nagyérdemű.
Hogy kiderüljön, a Netflix mennyire költötte át Sisi és Andrássy gróf szerelemnek vélt barátságát, már nem is kell olyan sokat aludnia a fanatikusoknak. A császárné 3. évada ugyanis november 12-én, azaz e hét csütörtökön kerül fel a Netflix-sorozatok kínálatába. A széria záróakkordjának kedvcsinálóját pedig itt lehet megtekinteni: