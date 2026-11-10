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Hamarosan érkezik a netflixes Sisi-sorozat 3. évada: ez a színész alakítja Andrássy grófot

4 órája
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Amíg mindenki A Bridgerton család 5. évadára vár, a vörös streamingszolgáltató addig is gondol a türelmetlen nézőközönségére. A Netflixre ugyanis hamarosan felkerül a magyarok kedvenc királynéjáról szóló sorozat, A császárné harmadik felvonása.
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streamingcsászárnéSisiNetflix

A hazai nézők örömére egyre nagyobb igény van a magyar történelem, vagy a honi históriához szorosan kötődő történelmi alakokról szóló szériákra és filmekre. Elég csak például a Kádár L. Gellért főszereplésével bemutatott Hunyadi-sorozatra gondolnunk, mely nemzetközi vizeken is igazi hódító hadjáratot tudhatott maga mögött, de igen fontos szerepet kapott Báthori Erzsébet is a Szörnyeteg 4. évadában. Az erdélyi grófnő viszont közel sem az első nőalak hazánk történelméből, aki kiemelt figyelmet kap a nézőktől. 2022-ben mutatta be ugyanis A császárné címre keresztelt sorozatát a streamingóriás, mely a magyarok kedvenc királynéjáról, Sisiről szól. A szériát a publikum és a kritika is elismerte, az első évadot még egy Emmy-díjjal is kitüntették 2023-ban. A sorozat azóta egy újabb fejezettel is bővült, s kisvártatva pedig egy harmadik felvonás is érkezik a Netflix kínálatába.

Császárné 3. évad, Netflix
A császárné 3. évada hamarosan a legnézettebb Netflix-sorozatok listáján találhatja magát (Fotó: IMDb)

Sisi a Netflixen is szerelembe esik Andrássy Gyulával

Sosem látott izgalmak érkeznek a Netflixre. A császárné 3. évadában a címszereplő ugyanis az eddigieknél is sokkal jobban összerúgja a port férjével, Ferenc József császárral, a konfliktus elől pedig Sisi a lehető legtávolabbra utazik, egy Isten háta mögötti szigetre, ahol rátalál a szerelem.

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Itt jön a képbe a már általános iskolából is jól ismert, ugyanakkor máig be nem bizonyított dualizmuskori love story: Sisi és gróf Andrássy Gyula szerelme. Bizony, A császárné 3. évadában Andrássy gróf is felbukkan végre, hogy modern kifejezéssel élve, összeszűrje a levet a közkedvelt királynéval. A történészek körében többnyire konszenzus alakult az elmúlt évtizedekben a tekintetben, hogy az imént említett gerlepár között igazából sosem szövődött szerelmi szál, hanem csupán egy igen szoros barátságról beszélhetünk. 

A visszaemlékezések alapján Sisi és Andrássy gróf életükben sosem voltak kettesben sehol sem, leszámítva mindössze néhány percet, mikor egy lovaskocsin kellett osztozniuk egy esős éjszakán. Vajon ezt a legendáriumot meglovagolja majd a Netflix is? 

Az biztos, hogy a hazai nézőknek különösen érdekes lesz A császárné harmadik, egyben utolsó évada, melybe sajnos magyar színész nem kapott meghívást. Hiába a magyar férfi főszerep, Andrássy Gyulát egy szerb színész, Dejan Bucin fogja majd alakítani, akit eddig szerb, német és osztrák filmekben és sorozatokban láthatott a nagyérdemű.

16 February 2025, Berlin: Actor Dejan Bucin, photographed during the Berlinale's 10th anniversary party for the streaming service Netflix. The 75th Berlin International Film Festival will take place from February 13 to 23, 2025. Photo: Soeren Stache/dpa
Dejena Bucin lehet a Netflix következő csillaga (Fotó: Soeren Stache / dpa)

Hogy kiderüljön, a Netflix mennyire költötte át Sisi és Andrássy gróf szerelemnek vélt barátságát, már nem is kell olyan sokat aludnia a fanatikusoknak. A császárné 3. évada ugyanis november 12-én, azaz e hét csütörtökön kerül fel a Netflix-sorozatok kínálatába. A széria záróakkordjának kedvcsinálóját pedig itt lehet megtekinteni:

 

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