Hamarosan érkezik a netflixes Sisi-sorozat 3. évada: ez a színész alakítja Andrássy grófot

A hazai nézők örömére egyre nagyobb igény van a magyar történelem, vagy a honi históriához szorosan kötődő történelmi alakokról szóló szériákra és filmekre. Elég csak például a Kádár L. Gellért főszereplésével bemutatott Hunyadi-sorozatra gondolnunk, mely nemzetközi vizeken is igazi hódító hadjáratot tudhatott maga mögött, de igen fontos szerepet kapott Báthori Erzsébet is a Szörnyeteg 4. évadában. Az erdélyi grófnő viszont közel sem az első nőalak hazánk történelméből, aki kiemelt figyelmet kap a nézőktől. 2022-ben mutatta be ugyanis A császárné címre keresztelt sorozatát a streamingóriás, mely a magyarok kedvenc királynéjáról, Sisiről szól. A szériát a publikum és a kritika is elismerte, az első évadot még egy Emmy-díjjal is kitüntették 2023-ban. A sorozat azóta egy újabb fejezettel is bővült, s kisvártatva pedig egy harmadik felvonás is érkezik a Netflix kínálatába.

A császárné 3. évada hamarosan a legnézettebb Netflix-sorozatok listáján találhatja magát (Fotó: IMDb)

Sisi a Netflixen is szerelembe esik Andrássy Gyulával

Sosem látott izgalmak érkeznek a Netflixre. A császárné 3. évadában a címszereplő ugyanis az eddigieknél is sokkal jobban összerúgja a port férjével, Ferenc József császárral, a konfliktus elől pedig Sisi a lehető legtávolabbra utazik, egy Isten háta mögötti szigetre, ahol rátalál a szerelem.