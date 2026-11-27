Épp csak bemutatták, de máris be is tilthatják a Netflix topsorozatát?

A test című sorozat rég nem látott méretű perpatvart okozott a streamingen. Tudniillik a Netflixen novemberben debütáló műsorral kapcsolatos negatív kritikák és megjegyzések ezúttal nem csak annyiban nyilvánultak meg, hogy akadt pár dühös kommentelő, aki szerint nem helyénvaló, amit a streamingszolgáltató a képernyőn keresztül közvetít. Ennél most sokkal többről van szó: a CitizenGO felületén ugyanis egy petíciót indítottak el a csalódott nézők, és már több mint százezren írták alá azt a kezdeményezést, hogy a szerintük „istenkáromló, keresztényellenes sorozatot” azonnal tiltsák be:

A Netflix épp olyasmit juttatott el keresztény otthonokba, amit egyetlen szülő sem engedne be önszántából... írja alá még ma, és szólítsa fel Peter Rice-t, a Netflix tartalomigazgatóját, hogy vegye le műsorról A test című alkotást, mielőtt az még több keresztény otthonba jutna el

– olvasható a feldühödött nézők által írt közleményben.

Geena Meszarost nem láthatjuk többet a képernyőn? (Fotó: IMDb)

A széria egyébként a kritikusoktól és a nézők jelentős hányadától is pozitív visszajelzéseket kapott, és alapesetben arról szólna most a fáma, hogy mikor érkezik A test 2. évada. Ennek talán a magyar nézőközönség is örülne, hiszen a főszerepben egy magyar származású kanadai színésznőt, Geena Meszarost csodálhatjuk meg, aki Lisbethet alakítja. Azonban jelenleg sokkal inkább az van terítéken, hogy betiltják-e a sorozatot vagy sem. Az alkotók és a Netflix egyelőre nem kommentálták a kezdeményezést.