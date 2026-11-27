Azt már megszokhattuk, hogy a Netflix szereti feszegetni a határokat, és egy-egy alkotásával hamisítatlan közfelháborodást vált ki. Arra viszont eddig még nemigen volt példa, hogy egy szériát az a veszély fenyegessen, hogy tiltólistára kerüljön. Azonban most a platformon novemberben debütáló A test című széria ebben a kellemetlen szituációban találta magát.
A test cselekményének középpontjában egy szigorú katolikus lányiskola tánccsapata áll, akik Halloween éjszakáján egy beavatási szertartást tartanak, amely során felajánlják az egyik szűz barátnőjüket magának az ördögnek, azonban a rituálé balul sül el. Az esemény után a csapat tagjai kísérteties, prófétai látomásokat kezdenek átélni, miközben a katolikus bűntudat, a tiltott vágyak és a titkolt érzelmek örvényébe kerülnek. A furcsa jelenségek hamarosan elszabadulnak és tömeghisztériát váltanak ki az egész kisvárosban.
Épp csak bemutatták, de máris be is tilthatják a Netflix topsorozatát?
A test című sorozat rég nem látott méretű perpatvart okozott a streamingen. Tudniillik a Netflixen novemberben debütáló műsorral kapcsolatos negatív kritikák és megjegyzések ezúttal nem csak annyiban nyilvánultak meg, hogy akadt pár dühös kommentelő, aki szerint nem helyénvaló, amit a streamingszolgáltató a képernyőn keresztül közvetít. Ennél most sokkal többről van szó: a CitizenGO felületén ugyanis egy petíciót indítottak el a csalódott nézők, és már több mint százezren írták alá azt a kezdeményezést, hogy a szerintük „istenkáromló, keresztényellenes sorozatot” azonnal tiltsák be:
A Netflix épp olyasmit juttatott el keresztény otthonokba, amit egyetlen szülő sem engedne be önszántából... írja alá még ma, és szólítsa fel Peter Rice-t, a Netflix tartalomigazgatóját, hogy vegye le műsorról A test című alkotást, mielőtt az még több keresztény otthonba jutna el
– olvasható a feldühödött nézők által írt közleményben.
A széria egyébként a kritikusoktól és a nézők jelentős hányadától is pozitív visszajelzéseket kapott, és alapesetben arról szólna most a fáma, hogy mikor érkezik A test 2. évada. Ennek talán a magyar nézőközönség is örülne, hiszen a főszerepben egy magyar származású kanadai színésznőt, Geena Meszarost csodálhatjuk meg, aki Lisbethet alakítja. Azonban jelenleg sokkal inkább az van terítéken, hogy betiltják-e a sorozatot vagy sem. Az alkotók és a Netflix egyelőre nem kommentálták a kezdeményezést.