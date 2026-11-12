Végre befutott az Emily Párizsban első előzetese: ekkor érkezik a Netflix sikersorozatának fináléja

Nagyon sok oka lesz idén is várni a december végét a film- és sorozatkedvelő közönségnek. Egyrészt karácsony előtt nem sokkal kerül mozikba az idei év legizgalmasabb mozipárbaja, melyet a Timothée Chalamet és Zendaya nevével ékesített Dűne: Harmadik rész, illetve a Robert Downey Jr-t rosszfiúvá züllesztő Bosszúállók: Doctor Doom ébredése fog vívni. De, akik nem akarnak kimozdulni az otthon melegéből, nekik is lesz mit nézni, hiszen ezzel egy időben, december 18-án landol a SkyShowtime kínálatában Sylvester Stallone Tulsa királyának spinoff-ja a Frisco king. Akik pedig még mindig nem jöttek lázba, nekik is van egy hírünk, ami száz százalékig felvillanyozza majd a kedélyeket: a fa alá ugyanis a Netflix is kedveskedik ajándékkal, mely biztosan felér egy érzelmi hullámvasúttal a romantikus komédiák kedvelői számára.

Az Emily Párizsban hatodik, befejező évadától mindössze pár hét választ el minket (Fotó: Netflix/Entertainment Pictures)

Az adventi naptár utolsó ablaka mögött a Netflix szépsége lapul

2020-ban, amikor a világnak a legnagyobb szüksége volt egy baráti, meleg öleléssel felérő műsorra, a Netflix megajándékozta ezzel a közönséget. Ez volt az Emily Párizsban, mely egy ambiciózus, fiatal marketinges lányról szól, aki tervekkel és ötletekkel telítve, szerelemre vágyva érkezik meg a romantika fővárosába.