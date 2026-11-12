Végre befutott az Emily Párizsban első előzetese: ekkor érkezik a Netflix sikersorozatának fináléja

Nagyon sok oka lesz idén is várni a december végét a film- és sorozatkedvelő közönségnek. Egyrészt karácsony előtt nem sokkal kerül mozikba az idei év legizgalmasabb mozipárbaja, melyet a Timothée Chalamet és Zendaya nevével ékesített Dűne: Harmadik rész, illetve a Robert Downey Jr-t rosszfiúvá züllesztő Bosszúállók: Doctor Doom ébredése fog vívni. De, akik nem akarnak kimozdulni az otthon melegéből, nekik is lesz mit nézni, hiszen ezzel egy időben, december 18-án landol a SkyShowtime kínálatában Sylvester Stallone Tulsa királyának spinoff-ja a Frisco king. Akik pedig még mindig nem jöttek lázba, nekik is van egy hírünk, ami száz százalékig felvillanyozza majd a kedélyeket: a fa alá ugyanis a Netflix is kedveskedik ajándékkal, mely biztosan felér egy érzelmi hullámvasúttal a romantikus komédiák kedvelői számára.
Az adventi naptár utolsó ablaka mögött a Netflix szépsége lapul
2020-ban, amikor a világnak a legnagyobb szüksége volt egy baráti, meleg öleléssel felérő műsorra, a Netflix megajándékozta ezzel a közönséget. Ez volt az Emily Párizsban, mely egy ambiciózus, fiatal marketinges lányról szól, aki tervekkel és ötletekkel telítve, szerelemre vágyva érkezik meg a romantika fővárosába.
Ám a mindig elbűvölő Lily Collins által alakított címszereplő útjai az évadok során a francia határon túlra is elkalandoztak, az Emily Párizsban 5. évada pedig egy cliffhangerrel hagyta lógva a publikumot: mindenki arra kíváncsi egy éve, vajon Emily visszamegy-e ez exéhez, Gabrielhez, aki Görögországba invitálja örökös szerelmét.
Nos, az első fontos kérdésre rögtön választ ad a sorozat befejező évadához a frissen érkezett trailer, melyből továbbá még az is kiderül, hogy az alkotók nemcsak egy hellászi hősszerelmes históriát tartogatnak nekünk, hanem egy méltó búcsút is, mellyel a nagyérdeműnek a széria minden fontos fordulópontját, emlékezetes momentumát is felidézik majd.
Továbbá az előzetes tanúsága szerint nem csupán a baj, de Emily sem jár egyedül, hiszen a hatodik fejezetre igazi sztárparádé várható. A főhősnőt alakító Lily Collins mellett Philippine Leroy Beaulieu (Sylvie), a nemrég Budapesten bandukoló Ashley Park (Mindy), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gourey (Luc), Minnie Driver (Princess Janes) és a Nicót megtestesítő Paul Forman is mind-mind visszatérnek a hatodik, egyben utolsó évadra, mely december 24-én landol a Netflix-sorozatok kínálatában!