Keira Knightley ismét John Wickké változik: ekkor jön Netflixre a Fekete galamb 2. évada

Karrierje során Keira Knightley-t már rengeteg szerepben láthattuk, melyekben már több arcát is volt lehetősége megmutatni a közönségnek. Volt ő már királynő dublőre a Star Wars I. részében, belevaló kalózlány Johnny Depp és Orlando Bloom társaságában A Karib-tenger kalózai-filmekben, kosztümös dramaqueen a Büszkeség és balítéletben, szerelmi háromszög csúcsa az Igazából szerelemben, illetve szerelmes hősnő a Vágy és vezeklés című háborús műben. Két évvel ezelőtt viszont a Netflix egy olyan szerepet ajánlott fel neki, ami talán még a Keira Knightley-filmek és sorozatok legnagyobb fanatikusait is meglepte. Ez volt a Fekete galamb, ami egy csapásra John Wicket faragott a színésznőből, és megmutatta, közel sem olyan törékeny, mint amilyennek első pillantásra tűnik.

Keira Knightley 2026-ra visszatér a Netflixre: jön a Fekete galamb 2. évada (Fotó: Ian West/PA Wire)

Keira Knightley ismét darálásba kezd a Netflixen

A 2024 decemberében bemutatott Fekete galamb cselekményének középpontjában a Keira Knightley által megformált Helen Webb áll, aki kettős életet élve, családanyaként, politikusfeleségként és titkosügynökként kell több fronton helytállnia, ráadásul az tovább fűszerezi az amúgy is izgalmas alapszituációt, hogy a férje mellett szerzett államtitkokat kell kiszivárogtatnia a kémhálózatának.