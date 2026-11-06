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Netflix

Keira Knightley ismét John Wickké változik: ekkor jön Netflixre a Fekete galamb 2. évada

2026. november 06. 19:30
Olvasási idő: 5 perc
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Mindjárt indul a galambreptetés streamingen. Azonban még mielőtt bárki bármilyen természetflmre gondolna, pontosítanánk: Keira Knightley ügynökjátszmájának, a Fekete galambnak a 2. évada érkezik nemsokára a Netflixre.
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NetflixFekete galambKeira Knightleysorozat

Karrierje során Keira Knightley-t már rengeteg szerepben láthattuk, melyekben már több arcát is volt lehetősége megmutatni a közönségnek. Volt ő már királynő dublőre a Star Wars I. részében, belevaló kalózlány Johnny Depp és Orlando Bloom társaságában A Karib-tenger kalózai-filmekben, kosztümös dramaqueen a Büszkeség és balítéletben, szerelmi háromszög csúcsa az Igazából szerelemben, illetve szerelmes hősnő a Vágy és vezeklés című háborús műben. Két évvel ezelőtt viszont a Netflix egy olyan szerepet ajánlott fel neki, ami talán még a Keira Knightley-filmek és sorozatok legnagyobb fanatikusait is meglepte. Ez volt a Fekete galamb, ami egy csapásra John Wicket faragott a színésznőből, és megmutatta, közel sem olyan törékeny, mint amilyennek első pillantásra tűnik.

Keira Knightley a Netflixen futó Fekete galamb főszereplője.
Keira Knightley 2026-ra visszatér a Netflixre: jön a Fekete galamb 2. évada (Fotó: Ian West/PA Wire)

Keira Knightley ismét darálásba kezd a Netflixen

A 2024 decemberében bemutatott Fekete galamb cselekményének középpontjában a Keira Knightley által megformált Helen Webb áll, aki kettős életet élve, családanyaként, politikusfeleségként és titkosügynökként kell több fronton helytállnia, ráadásul az tovább fűszerezi az amúgy is izgalmas alapszituációt, hogy a férje mellett szerzett államtitkokat kell kiszivárogtatnia a kémhálózatának.

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A pörgős, sötét tónusú, ugyanakkor nem kis mennyiségű fekete humorral megspékelt Fekete galambot két év után most ismét ezüsttálcán kínálja a Netflix. Keira Knightley sorozatának második felvonásában Helen Webb még nagyobb kalamajkába keveredik, és szembe kell néznie a londoni alvilág legkeményebb gengsztereivel, akiket még Tulsa királya, Sylvester Stallone is megirigyelne magának a streaming túlpartján. Szerencsére főhősnőnk most sincs egyedül, hiszen ismét a Ben Whishaw által megformált Sam Younggal egyesíthetik erőiket.

A Fekete galamb főszereplői.
A Fekete galamb 2. évada jó eséllyel hamarosan a legnézettebb Netflix-sorozatok élére kerül (Fotó: IMDb)

Azonban nemcsak a könyörtelen bérgyilkos az egyetlen visszatérő karakter, a Fekete galamb 2. évadában feltűnik még Sarah Lancashire, Andrew Buchan és Ella Lily Hyland is, emellett pedig érkezik egy izgalmas, új arc is a szereplőbrigádba, méghozzá a Sikoly-filmek sztárja, Neve Campbell személyében.

Keira Knightley Netflixes kalandja már a héten folytatódik, hiszen a Fekete galamb 2. évadának összes epizódja november 5-én landol a streamingszolgáltató kínálatában.

 

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