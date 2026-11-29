Az idei évben sem panaszkodhattak a Netflix előfizetői: a platform ugyanis olyan produkciókkal csábította képernyő elé a nézőket, mint a 2026 első felének egyik legnagyobb sikersorozata, a több mint százmillió megtekintést produkáló Minden történetnek két oldala van, a Bridgerton új évada vagy a Ismeretlen támadók című akciófilm. A népszerű streamingszolgáltató azonban az év utolsó hónapjában sem aprózza el a dolgokat. Sőt! Decemberre is tartogat néhány igazán nagy dobást, mondhatni, most jön még csak a java: Brad Pitt visszatér karrierje egyik legemlékezetesebb szerepéhez, új feldolgozást kap Jane Austen klasszikusa, Cameron Diaz ismét akcióba lendül, és az Emily Párizsban rajongóinak is lesz miért izgatottan várniuk a karácsonyt. Mutatjuk, milyen filmekre és sorozatokra lesz érdemes odafigyelni az év végén!
Kihagyhatatlan decemberi Netflix-premierek:
Trinity (december 1.)
A politikai thrillerek kedvelőinek érdemes lesz rögtön a hónap elején leülni a képernyő elé: a Testőr című sorozat alkotója, Jed Mercurio ugyanis ismét jelentkezik, ezúttal egy hét részből álló történettel. A főszerepben Gugu Mbatha-Raw egy atomtengeralattjáró másodparancsnokát alakítja, aki különös kapcsolatba kerül az amerikai védelmi miniszterrel. A nő azonban hamarosan egy veszélyes összeesküvés közepén találja magát, amely akár az egész világ biztonságát fenyegetheti.
Büszkeség és balítélet (december 3.)
Jane Austen klasszikusa újabb feldolgozást kap, ezúttal egy hatrészes Netflix-sorozat formájában. Elizabeth Bennet és Mr. Darcy jól ismert szerelmi történetét Emma Corrin és Jack Lowden kelti életre, mellettük pedig olyan nagyszerű színészeket is láthatunk, mint Olivia Colman és Rufus Sewell. A történet a Bennet család öt lányának házassági esélyeit, a társadalmi elvárásokat és természetesen a büszkeségből, félreértésekből és vonzalomból születő bonyodalmakat járja körül.
JonBenét Ramsey meggyilkolása (december 10.)
Egy máig megoldatlan amerikai bűnügyet dolgoz fel a Netflix új true crime minisorozata, amelynek különlegessége, hogy Melissa McCarthy ezúttal egy egészen szokatlan szerepben mutatkozik be. A színésznő Patsy Ramsey-t alakítja, akinek hatéves kislányát 1996 karácsonyán gyilkolták meg. A család tragédiája óriási médiavihart kavart, az ügy pedig közel harminc év elteltével is megoldatlan.
Rossz napom van (december 11.)
Úgy látszik, Cameron Diaz alaposan megízlelte a visszatérés sikerét, hiszen az Újra akcióban után ismét egy Netflix-produkcióban láthatjuk. A színésznő egy egyedülálló édesanyát alakít, akinek élete egyik legőrültebb napján kell helytállnia, miközben egyetlen ígéretét próbálja betartani a lányának. Az Egy rém rendes család Al Bundyját is felvonultató akcióvígjátékban a hétköznapi anyai küldetésből hamar teljes káosz kerekedik.
Cliff Booth újabb zűrös kalandjai (december 23.)
Abszolút az év messze legnagyobb streaminges dobásának ígérkezik Brad Pitt visszatérése a Volt egyszer egy... Hollywood Oscar-díjas mellékszereplőjének bőrébe. Cliff Booth története ezúttal 1977-ben folytatódik, nyolc évvel az eredeti film eseményei után és a kaszkadőr garantáltan sok kalamajkába keveredik ismételten. A forgatókönyvet megint Quentin Tarantino jegyzi, a rendezői székben azonban már a nem kisebb legendának számító David Fincher ül. Ez az év legjobban várt streamingfilmje, ez nem is kérdés!
Emily Párizsban 6. évad (december 24.)
Karácsonyra, mondhatni ajándékként érkezik a fa alá a rajongók egyik kedvenc sorozatának folytatása, és egyben befejező évada. Az elbűvölő Lily Collins szerethető figurája, Emily Cooper ezúttal Görögországba és Monacóba is elkalauzolja a nézőket, miközben természetesen Párizs sem marad ki a történetből. A Gabrielhez fűződő kapcsolat és a karrierje körüli dilemmák mellett Emilynek ezúttal végleges döntéseket kell meghoznia. Hat évad után tehát búcsúzik a Netflix egyik legismertebb romantikus sorozata, a nézők pedig csak reménykednek, hogy méltó és egyben szórakoztató lesz ez a könnyes búcsú.