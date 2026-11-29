Trinity (december 1.)

A politikai thrillerek kedvelőinek érdemes lesz rögtön a hónap elején leülni a képernyő elé: a Testőr című sorozat alkotója, Jed Mercurio ugyanis ismét jelentkezik, ezúttal egy hét részből álló történettel. A főszerepben Gugu Mbatha-Raw egy atomtengeralattjáró másodparancsnokát alakítja, aki különös kapcsolatba kerül az amerikai védelmi miniszterrel. A nő azonban hamarosan egy veszélyes összeesküvés közepén találja magát, amely akár az egész világ biztonságát fenyegetheti.

Büszkeség és balítélet (december 3.)

Jane Austen klasszikusa újabb feldolgozást kap, ezúttal egy hatrészes Netflix-sorozat formájában. Elizabeth Bennet és Mr. Darcy jól ismert szerelmi történetét Emma Corrin és Jack Lowden kelti életre, mellettük pedig olyan nagyszerű színészeket is láthatunk, mint Olivia Colman és Rufus Sewell. A történet a Bennet család öt lányának házassági esélyeit, a társadalmi elvárásokat és természetesen a büszkeségből, félreértésekből és vonzalomból születő bonyodalmakat járja körül.

JonBenét Ramsey meggyilkolása (december 10.)

Egy máig megoldatlan amerikai bűnügyet dolgoz fel a Netflix új true crime minisorozata, amelynek különlegessége, hogy Melissa McCarthy ezúttal egy egészen szokatlan szerepben mutatkozik be. A színésznő Patsy Ramsey-t alakítja, akinek hatéves kislányát 1996 karácsonyán gyilkolták meg. A család tragédiája óriási médiavihart kavart, az ügy pedig közel harminc év elteltével is megoldatlan.