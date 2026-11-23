A világsajtóban most mindenki arról zeng, hogy Robert Pattinson micsoda évet zárhat maga mögött. Az új James Bondnak megválasztott brit úriember ugyanis az elmúlt hónapokban olyan filmeket tálalt a közönség elé, mint a Kész dráma, az Odüsszeia vagy a Primetime, és a Dűne 3. még meg sem jelent. Azonban nekünk, magyaroknak is van egy saját Robert Pattinsonunk, méghozzá női kiadásban. Hogy kiről is van szó? A válasz nem más, mint Törőcsik Franciska, aki az elmúlt két évben sorra halmozta a sikerfilmeket és sorozatokat. Szerepelt a Hunyadi-szériában, a szinte minden rekordot megdöntő, idén már második résszel jelentkező Hogyan tudnék élni nélküled?-ben, világsztárok oldalán bukkant fel a Ponies című minisorozatban, és kisebb szerepben még a Legénybúcsúban is feltűnt. Ám, ahogy Horst Fuchs mondotta volt: „És ez még mindig semmi!”. Hiszen a Törőcsik Franciska-filmek egyik legfrissebb darabja, az idén év elején mozikba került Magyar menyegző most újabb mérföldkőhöz ért, és Netflixen ért fel ismét a csúcsra.

A Magyar menyegző jelenleg a 2. legnézettebb film Netflixen (Fotó: IMDb)

Könnyekig hatja a nézőket a Netflixre felkerült Magyar menyegző

Talán még sosem volt annyira menő a néptánc a Netflix-nézők körében, mint manapság. Erről pedig a múlt héten a vörös streamingóriás kínálatába került Magyar menyegző című mozi tehet.