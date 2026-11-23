A világsajtóban most mindenki arról zeng, hogy Robert Pattinson micsoda évet zárhat maga mögött. Az új James Bondnak megválasztott brit úriember ugyanis az elmúlt hónapokban olyan filmeket tálalt a közönség elé, mint a Kész dráma, az Odüsszeia vagy a Primetime, és a Dűne 3. még meg sem jelent. Azonban nekünk, magyaroknak is van egy saját Robert Pattinsonunk, méghozzá női kiadásban. Hogy kiről is van szó? A válasz nem más, mint Törőcsik Franciska, aki az elmúlt két évben sorra halmozta a sikerfilmeket és sorozatokat. Szerepelt a Hunyadi-szériában, a szinte minden rekordot megdöntő, idén már második résszel jelentkező Hogyan tudnék élni nélküled?-ben, világsztárok oldalán bukkant fel a Ponies című minisorozatban, és kisebb szerepben még a Legénybúcsúban is feltűnt. Ám, ahogy Horst Fuchs mondotta volt: „És ez még mindig semmi!”. Hiszen a Törőcsik Franciska-filmek egyik legfrissebb darabja, az idén év elején mozikba került Magyar menyegző most újabb mérföldkőhöz ért, és Netflixen ért fel ismét a csúcsra.
Könnyekig hatja a nézőket a Netflixre felkerült Magyar menyegző
Talán még sosem volt annyira menő a néptánc a Netflix-nézők körében, mint manapság. Erről pedig a múlt héten a vörös streamingóriás kínálatába került Magyar menyegző című mozi tehet.
Káel Csaba 1970-es végén játszódó filmjének két főhőse Andris (Kövesi Zsombor) és Peti (Kovács Tamás), akik a fejükbe veszik, hogy Erdélybe utaznak Andris unokatestvérének esküvőjére. Az árucsempészéstől sem elriadó fiúk közül az egyik viszont nemcsak napokig tartó italozás, mulatozás és nem kevés néptáncolás elé néz, Petinek ugyanis a lagzi végeztével meg kell kérnie barátja unokatestvérének, a Törőcsik Franciska által alakított Katinak a kezét. A táncos bonyodalom viszont még csak itt kezdődik... az ifjú gerlepár két tagja, illetve az általuk képviselt világ kezdetben ugyanis nem is állhatna távolabb egymástól, a szerelem mégis győzedelmeskedik.
Noha a kalotaszegi különös love story még csak pár napja elérhető a Netflix kínálatában, a nézők teljesen odavannak érte. A TikTokot elárasztották az olyan videók, melyeken az látható, hogy szó szerint könnyekig hatotta a rajongókat a Magyar menyegző:
A Magyar menyegző célba ért
Káel Csaba, a film rendezőjének célja tehát végül is megvalósult. Az egykori kormánybiztos ugyanis még januárban azt nyilatkozta a Borsnak, hogy a film fő célja, hogy a romantika által hozzák közelebb a népi kultúrát a közönséghez:
Szerettünk volna egy szerelmi kalandot is, ami azokat is megtalálja, akik talán kevésbé érdeklődnek a kultúra iránt, és talán ezáltal kerülnek közelebb a népi világ csúcsaihoz, a zenéhez és a tánchoz. És ha már tánc, szerettük volna, ha ez nemcsak egy díszítőelem, hanem a dramaturgia szerves része legyen, mert a tánc olyanokat tud kifejezni, amiket más képtelen
– mondta Káel a film januári premierét követően.
A Magyar menyegző november 18-án debütált a Netflix kínálatában, és jelenleg 2. helyen szerepel a nézettségi listán a Tényleg több mint testőr mögött. A film előzetesét itt lehet megtekinteni: