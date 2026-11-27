A 2025-ös év abszolút slágerfilmje volt a Netflixen tavaly októberben megjelent új Frankenstein-adaptáció. Guillermo del Toro szemet gyönyörködtető, gótikus szörnyklasszikusa, mely olyan neveket villogtatott meg mint az Eufória sztárja, Jacob Elordi, napjaink egyik legalulértékeltebb színésznője, Mia Goth vagy épp Oscar Isaac és Christoph Waltz. A horror zsáner új köntösbe bújtatott Szent Gráljának sikerén felbuzdulva a vörös streamingóriás idén is gondolt egy merészet, és egy igazi közönségkedvencet emelt le a polcról, hogy merőben friss megközelítéssel adaptálja ismét. Ez lesz Victor Hugo 1831-es legendás regényének, A párizsi Notre-Dame-nak a feldolgozása, mely napokon belül landol a Netflix-filmek kínálatában, és aminek a főszereplője egy igazi világsztár. Ám, hiába a nagy hűhó, az előzetes kedvcsinálók nem mindenkit nyűgöztek le.

A Netflix-filmek kínálatába hamarosan megérkezik A Notre Dame-i toronyőr legújabb adaptációja (Fotó: IMDb)

A magyar nézők már előre félnek a Netflix toronyőrétől

Idén már 30 éve, hogy a Disney-mesék egyik, de talán legikonikusabb klasszikusát, A Notre Dame-i toronyőrt bemutatták. A 1996-os feldolgozás nézők millióinak jelentette a gyerekkorát, ám a Netflix most ezt készül megrontani.