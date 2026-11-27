A 2025-ös év abszolút slágerfilmje volt a Netflixen tavaly októberben megjelent új Frankenstein-adaptáció. Guillermo del Toro szemet gyönyörködtető, gótikus szörnyklasszikusa, mely olyan neveket villogtatott meg mint az Eufória sztárja, Jacob Elordi, napjaink egyik legalulértékeltebb színésznője, Mia Goth vagy épp Oscar Isaac és Christoph Waltz. A horror zsáner új köntösbe bújtatott Szent Gráljának sikerén felbuzdulva a vörös streamingóriás idén is gondolt egy merészet, és egy igazi közönségkedvencet emelt le a polcról, hogy merőben friss megközelítéssel adaptálja ismét. Ez lesz Victor Hugo 1831-es legendás regényének, A párizsi Notre-Dame-nak a feldolgozása, mely napokon belül landol a Netflix-filmek kínálatában, és aminek a főszereplője egy igazi világsztár. Ám, hiába a nagy hűhó, az előzetes kedvcsinálók nem mindenkit nyűgöztek le.
A magyar nézők már előre félnek a Netflix toronyőrétől
Idén már 30 éve, hogy a Disney-mesék egyik, de talán legikonikusabb klasszikusát, A Notre Dame-i toronyőrt bemutatták. A 1996-os feldolgozás nézők millióinak jelentette a gyerekkorát, ám a Netflix most ezt készül megrontani.
Legalábbis ezt gondolják a magyar kommentelők, akik finoman szólva sem voltak elragadtatva a Quasimodo, Párizs lelke címre keresztelt legújabb feldolgozás kedvcsinálójától:
Nem értem, miért kell tönkre vágni a klasszikusokat
– olvasható az egyik kommentben, míg egy másik hozzászóló megjegyzi: „Iszonyatosan művies ez a díszlet, szokásos Netflix tucattermék.”
Pedig a Netflix mindent megtett annak érdekében, hogy a rajongók kedvében járjon, hiszen a címszereplő púpost a francia filmgyártás jelenlegi csúcsa, A gyűlölet, a Visszafordíthatatlan és a Fekete hattyú sztárja, Vincent Cassel fogja alakítani. Azzal viszont sokaknak problémája van, hogy Victor Hugo történetét a streamingszolgáltató átértelmezte és át is emelte úgy négyszáz évvel, és a XV. századi Párizs helyett az 1830-as évek francia fővárosába kalauzolja majd vissza a nézőket. A sztori szerint Párizst kolerajárvány sújtja, és a megoldást Quasimodo jelentheti egyedül, akin kísérletezve próbálják előállítani az ellenszert a kórra.
Így pedig az új Notre Dame-i toronyőr egy kedves Disney-mese helyett ezúttal egy hamisítatlan szörnyfilm lesz, amit november 27-től tekinthetnek meg a Netflix nézői. De, hogy igaza van-e a kommentelőknek, azt mindenki döntse el maga, a mozi előzetesét itt lehet megtekinteni: