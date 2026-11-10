Nem ért véget a Stranger Things: ekkor folytatódik a Netflix sikersorozata

Ki gondolta volna 2016-ban, mikor egy csapat kisgyerekkel berúgta az ajtót a Netflix, hogy még egy évtizeddel később is mindenki a Stranger Thingsről fog beszélni? Márpedig erről van szó, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Sadie Sink, Caleb McLaughlin és Gaten Matarazzo közös kalandja közel tíz éven keresztül tartotta lázban a vörös streamingszolgáltató közönségét, egészen a 2025 végén megesett sorozatfináléig. A rajongóknak viszont szomorkodni sem volt sok ideje, hiszen a Stranger Things 5. évadának végét követően szinte egyből érkeztek a pletykák arról, hogy egy spinoff formájában bővül tovább Hawkins egyre furcsább dolgokat felvonultató univerzuma. A szóbeszéd pedig igaznak bizonyult…

Nemsokára új Stranger Things-sorozat érkezik a Netflixre (Fotó: Netflix/Entertainment Pictures)

Más világok nyílnak meg a Netflix Stranger Things-sorozatában

November hónap mindig izgalmakkal teli a Stranger Things fanatikusai számára, hiszen 1983. november 6-át mutatott a naptár, mikor a kis Will Byers szőrén-szálán eltűnt a sorozat első évadának első részében, és ez a nap lett így a hivatalos, nemzetközi Stranger Things-nap, mikor mindig valami újdonsággal jelentkeznek az alkotók. Dufferék és a Netflix idén sem voltak szűkmarkúak, ha meglepetésekről van szó, és lerántották a leplet a következő nagy projektről, ami nem más lesz, mint egy előzményszéria.