Már több mint három évtizede annak, hogy minden nő arra vágyott, hogy Kevin Costner a karjai közt szorítva mentse meg, és minden férfi arról álmodott, hogy Whitney Houston boruljon az ölébe. Az 1992-ben megjelent Több mint testőr című romantikus thriller instant klasszikussá vált, és a közönség jelentős része máig szerelmes komfortfilmjének tartja. A romantikus mozi csimborasszóját azóta nem is merte senki sem megközelíteni, leszámítva a Salma Hayek, Samuel L. Jackson és Ryan Reynolds neveivel fémjelzett Sokkal több, mint testőr címre keresztelt vígjátékait. A kultklasszikból viszont hamarosan mégis remake készül, ám amíg az a projekt még csak éppen körvonalazódik, a Netflix már előállt a maga Több mint testőrével, és csavartak egy nagyot az eredeti felálláson.

A Több mint testőr remake-je megérkezett Netflixre (Fotó: Netflix / Entertainment Pictures)

Nemcserés támadással jön a Netflixes Több mint testőr

November 18-án kerül a Netflix-filmek kínálatába az évszázad legnagyobb lopása, vagy ha úgy tetszik inkább tiszteletadása. A streamingszolgáltató felületén ugyanis ettől a naptól lesz elérhető az újragondolt Több mint testőr, azaz a Tényleg több mint testőr.