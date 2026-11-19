Már több mint három évtizede annak, hogy minden nő arra vágyott, hogy Kevin Costner a karjai közt szorítva mentse meg, és minden férfi arról álmodott, hogy Whitney Houston boruljon az ölébe. Az 1992-ben megjelent Több mint testőr című romantikus thriller instant klasszikussá vált, és a közönség jelentős része máig szerelmes komfortfilmjének tartja. A romantikus mozi csimborasszóját azóta nem is merte senki sem megközelíteni, leszámítva a Salma Hayek, Samuel L. Jackson és Ryan Reynolds neveivel fémjelzett Sokkal több, mint testőr címre keresztelt vígjátékait. A kultklasszikból viszont hamarosan mégis remake készül, ám amíg az a projekt még csak éppen körvonalazódik, a Netflix már előállt a maga Több mint testőrével, és csavartak egy nagyot az eredeti felálláson.
Nemcserés támadással jön a Netflixes Több mint testőr
November 18-án kerül a Netflix-filmek kínálatába az évszázad legnagyobb lopása, vagy ha úgy tetszik inkább tiszteletadása. A streamingszolgáltató felületén ugyanis ettől a naptól lesz elérhető az újragondolt Több mint testőr, azaz a Tényleg több mint testőr.
Bár kissé jogtalan rögtön farkast kiáltani, hiszen a Tényleg több mint testőr igazából nem is Kevin Costner és Whitney Houston szerelmes kalandjának hivatalos remake-je, hiszen a Netflix új nagy dobása Katherine Center azonos címre keresztelt, 2022-es regényének feldolgozása igazából. Az viszont tény, hogy a Tényleg több mint testőr alaposan megkavarta a paklit: a cselekmény ugyanis egy nemzetközi férfi filmsztár, Jack Stapleton, és az őt védelmező profi női testőr, Hannah munkakapcsolatból kibontakozó love story-járól szól. A párosnak ugyanis egy szerelmes párt kell eljátszania, hogy a férfi inkognitóját fenntartsák, ám a színjátékból csakhamar valóság válik, amire érzelmileg egyikük sincs felkészülve.
A Tényleg több mint testőrrel kapcsolatban a Netflix semmit sem akart a véletlenre bízni. Tudniillik Elizabeth Allen Rosenbaum filmje már novemberben elhozza a karácsonyt a nézőknek, méghozzá igazi sztárparádéval. A Netflix-filmek legújabb darabjában olyan csillagok hullanak a képernyőre mint a Gossip Girl – A pletykafészek szépsége, Leighton Meester, vagy az Odaát szívtiprója, Jared Padalecki. De mellékszereplőként is olyan sztárok bukkannak fel, mint Andie MacDowell az Idétlen időkig című romkomból vagy a WWE háromszoros nehézsúlyú világbajnoka, Phil Brooks.
A Tényleg több mint testőr november 18-án került fel a Netflix kínálatába, a film előzetesét itt lehet megtekinteni: