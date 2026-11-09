Milyen lehet Tom Selleck vagy Charles Bronson bajusz nélkül? Így néznek ki a sztárok ikonikus arcszőrzetük nélkül – Galéria

Novemberben férfiak milliói hagyja ki a reggeli rutinjából a borotválkozást, és hagyja, hogy az arcszőrzete bajusza kackiásodjon, vagy szakálla szabadon növekedjen. A No Shave November, vagyis a borotvamentes november eredetileg egy jótékonysági kezdeményezés, amely a szűrővizsgálatokra történő figyelemfelhívást és a kutatások támogatását szolgálja. A filmvilágban azonban jócskán akadnak olyan színészek, akiknek nem kell külön novemberre időzíteniük a bajusznövesztést: az arcszőrzetük ugyanis évtizedek óta szinte elválaszthatatlan része a megjelenésüknek. Tom Selleck, Charles Bronson vagy épp Pedro Pascal esetében például már-már nehéz elképzelni, hogyan festenének a jól ismert bajuszuk nélkül, de mi most mégis megmutatjuk!

Pedro Pascal is egyike azoknak a színészeknek, akiket nem tudunk elképzelni bajusz nélkül (Fotó: Nancy Kaszerman/ZUMA Press Wire)

Pedro Pascal semmi pénzért sem válna meg védjegyévé vált huszárantennájától

Hogy mennyit is számít a mai kor Hollywoodjában egy jól megszokott arcszőrzet, arról Pedro Pascal tudna igazán mesélni.