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bajusz

Milyen lehet Tom Selleck vagy Charles Bronson bajusz nélkül? Így néznek ki a sztárok ikonikus arcszőrzetük nélkül – Galéria

1 órája
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Vannak dolgok, amiket az agyunk egészen egyszerűen képtelen felfogni: ilyen például az univerzum valódi mérete vagy a fekete lyukak belseje. No, meg persze Pedro Pascal bajusz nélkül, de mi ezt mindjárt meg is megmutatjuk!
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bajusznovemberiTom SelleckCharles Bronsonpedro pascal

Novemberben férfiak milliói hagyja ki a reggeli rutinjából a borotválkozást, és hagyja, hogy az arcszőrzete bajusza kackiásodjon, vagy szakálla szabadon növekedjen. A No Shave November, vagyis a borotvamentes november eredetileg egy jótékonysági kezdeményezés, amely a szűrővizsgálatokra történő figyelemfelhívást és a kutatások támogatását szolgálja. A filmvilágban azonban jócskán akadnak olyan színészek, akiknek nem kell külön novemberre időzíteniük a bajusznövesztést: az arcszőrzetük ugyanis évtizedek óta szinte elválaszthatatlan része a megjelenésüknek. Tom Selleck, Charles Bronson vagy épp Pedro Pascal esetében például már-már nehéz elképzelni, hogyan festenének a jól ismert bajuszuk nélkül, de mi most mégis megmutatjuk!

Pedro Pascalt bajusszal szokták meg a rajongók.
Pedro Pascal is egyike azoknak a színészeknek, akiket nem tudunk elképzelni bajusz nélkül (Fotó: Nancy Kaszerman/ZUMA Press Wire)

Pedro Pascal semmi pénzért sem válna meg védjegyévé vált huszárantennájától

Hogy mennyit is számít a mai kor Hollywoodjában egy jól megszokott arcszőrzet, arról Pedro Pascal tudna igazán mesélni.

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A chilei származású színész még a 2025-ös nyár slágerfilmje, A Fantasztikus 4-es: Első lépések kapcsán beszélt ikonikus bajuszáról kendőzetlenül. A The Last of Us sztárját nemcsak a Pedro Pascal-filmek és sorozatok rajongói, hanem ő maga sem tudja már igazán elképzelni arcszőrzete nélkül. Amikor pedig egy korábbi szerep kedvéért mégis meg kellett válnia tőle, finoman szólva sem volt elragadtatva az eredménytől.

Olyan vacak arcszőrzetem van, de ha mégis teljesen leborotválnám, akkor egészen rettenetesen néznék ki. Nagyon nem szeretem, mikor meg kell borotválkoznom. Például, ahogy kinéztem a Wonder Woman 1984-ben, teljesen elborzaszt. Imádtam a filmet, de annyira megdöbbentett a saját kinézetem, hogy csak akkor csinálnám meg újra, ha tényleg muszáj lenne. Ha mondjuk megkértek volna, hogy a Fantasztikus Négyes kedvéért borotválkozzak meg, és nagyon ragaszkodtak volna hozzá, akkor természetesen megcsináltam volna

– árulta el egy tavalyi interjúban az álomgyár aktuális bajuszcsődöre.

Úgy tűnik azonban, Pascal fogadalmát sem kell feltétlenül készpénznek venni: a színész néhány hónappal az interjú után, a 2026-os Oscar-gálán már teljesen simára borotvált arccal jelent meg.

Pedro Pascal persze csak egy a filmhistória számos ikonikus bajuszos színésze közül. Galériánkban megmutatjuk, hogyan festenek a legendás bajszuk nélkül azok a sztárok, akiket évtizedeken át szinte elképzelni sem tudtunk volna simára borotvált arccal.

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USA News - August 6, 2025
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Pedro Pascal
Oscars 2026: RED CARPET
Galéria: Milyen lehet Tom Selleck vagy Charles Bronson bajusz nélkül? Sztárok ikonikus arcszőrzetük nélkül
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Noha itt virágmintás inget nem visel, de a bajusz miatt bárki ráismer Tom Selleckre

 

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