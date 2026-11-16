Ridley Scott tiszteletbeli Oscart kapott, mégsem vette át az elismerést: ilyen volt az idei Governors Awards

Díjátadók és filmfesztiválok szempontjából az őszi mindig is igazi uborkaszezonnak számított, hiszen már túl vagyunk Cannes-on és Velencén is, és hol van már a múlt évi, és merre van még a jövő évi Golden Globe-gála, illetve az Oscar-díjátadó. Azonban ez még nem jelenti azt, hogy Hollywood színe-javának nincs lehetősége puccparádéba vágni magát, hiszen idén is novemberben került megrendezésre a Governors Awards. Ez a díjátadó tulajdonképpen nem is az aktuális filmekről és színészi teljesítményekről szól, hanem sokkal inkább a legendák elismeréséről. Az Amerikai Filmakadémia ugyanis ezen az estén osztja ki a tiszteletbeli Oscar-díjakat, melyekkel a színművészek, rendezők és egyéb filmes szakemberek karrierje előtt tisztelegnek. Az idei díjátadón is a szakma krémje volt érdekelt, köztük például a brit direktorzseni, Ridley Scott, aki viszont mégsem volt ott a pódiumon, mikor szólították.
Ridley Scott Oscar-díj nélkül maradt?
A Ridley Scott-filmek közül hiába vannak olyan klasszikus darabok, mint az Alien – A nyolcadik utas: A halál, a Szárnyas fejvadász, a Gladiátor, vagy a Mennyei királyság, a 88 éves rendező díszes karrierje során sosem távozhatott aranyszobrocskával a kezében egyetlen Oscar-gáláról sem, és csupán négy alkalommal jelölték Oscar-díjra.
Ez azonban mára megváltozott, hiszen a Governor Awards 2026-os gáláján az idén a Kutya csillagképpel előrukkoló Ridley Scott volt az egyike azoknak, akiket tiszteletbeli Oscar-díjjal jutalmaztak. Azonban hiába hívták volna a színpadra a direktort, ő sajnos nem tudott ott lenni a gálán, miután nemrégiben volt egy kisebb műtéte, és az orvosok eltiltották a repüléstől.
Scott viszont egy videóüzenetben köszönetet mondott a díjért, melyet testvérének, Tony Scottnak ajánlott, aki sajnos már 2012 óta nincs köztünk.
Most, hogy már elmúltam 80 éves, visszagondoltam azokra az időkre és pillanatokra, és még mindig elevenen élnek bennem. Olyan, mintha csak tegnap történt volna, amikor a testvéremmel együtt elkészítettük az első közös filmünket. Megtiszteltetés és büszkeség számomra, hogy átvehetem ezt a díjat, és Tony nevében is elfogadom Az ő kiemelkedő munkássága is minden bizonnyal megérdemelte volna ezt az elismerést
– köszönte meg a díjat Scott.
Glenn Close sem távozott üres kézzel
Mint említettük, nem csak Ridley Scott részesült ebben az elképesztő elismerésben. Az Alien direktora mellett ugyanis Glenn Close is egy aranyszoborral lett gazdagabb az este végére.
A 79 esztendős amerikai színésznő szívének azért is eshet különösen jól ez a kitüntetés, mert összesen nem kevesebb mint 8 alkalommal jelölték Oscar-díjra, de végül mindig a vesztesek padján kellett szomorkodnia.
Scotton és Close-on kívül egyébként még a Disney rutinos animátorára, Floyd Normanre is hárult a reflektorfényből, miután ő is átvehette a maga Oscar-díját. Norman története egyébként azért is különösen érdekes, mert ő volt az egérfüles stúdió első színes bőrű animátora, így egy két lábon járó legendának számít Hollywoodban.
Ha pedig már lépegető legendákról szól a fáma, nézzük is meg, kik libbentek be a vörös szőnyegre, hogy ruhakölteményeikkel elcsenjék a rivaldafényt a díjazottak elől. Galériánkban a Governors Awards 2026-os gálájának legextravagánsabb szettjeit szedtük össze.