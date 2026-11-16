Ridley Scott tiszteletbeli Oscart kapott, mégsem vette át az elismerést: ilyen volt az idei Governors Awards

Díjátadók és filmfesztiválok szempontjából az őszi mindig is igazi uborkaszezonnak számított, hiszen már túl vagyunk Cannes-on és Velencén is, és hol van már a múlt évi, és merre van még a jövő évi Golden Globe-gála, illetve az Oscar-díjátadó. Azonban ez még nem jelenti azt, hogy Hollywood színe-javának nincs lehetősége puccparádéba vágni magát, hiszen idén is novemberben került megrendezésre a Governors Awards. Ez a díjátadó tulajdonképpen nem is az aktuális filmekről és színészi teljesítményekről szól, hanem sokkal inkább a legendák elismeréséről. Az Amerikai Filmakadémia ugyanis ezen az estén osztja ki a tiszteletbeli Oscar-díjakat, melyekkel a színművészek, rendezők és egyéb filmes szakemberek karrierje előtt tisztelegnek. Az idei díjátadón is a szakma krémje volt érdekelt, köztük például a brit direktorzseni, Ridley Scott, aki viszont mégsem volt ott a pódiumon, mikor szólították.

Ridley Scott 2026-ban vehetett át egy olyan díjat, mely eddig hiányzott a repertoárjából (Fotó: Doug Peters)

Ridley Scott Oscar-díj nélkül maradt?

A Ridley Scott-filmek közül hiába vannak olyan klasszikus darabok, mint az Alien – A nyolcadik utas: A halál, a Szárnyas fejvadász, a Gladiátor, vagy a Mennyei királyság, a 88 éves rendező díszes karrierje során sosem távozhatott aranyszobrocskával a kezében egyetlen Oscar-gáláról sem, és csupán négy alkalommal jelölték Oscar-díjra.