James Bond már több mint hat évtizede számít a filmhistória legmeghatározóbb kémfigurájának, ezért is égető presztízskérdés mindig is, hogy ki fog következőként őfelsége titkos ügynökének bőrébe bújni. A karaktert 1962-es bemutatkozása óta már olyan gigászok formálták meg mint Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan vagy Daniel Craig, és már arról is lehullott a lepel, kit ért a megtiszteltetés, hogy szmokingban és füstölgő pisztollyal a kezében lépjen az igazság szolgálatába: az Alkonyat egykori tinivámpírja, Robert Pattinson lesz a következő James Bond. A döntést hivatalosan is megerősítette a karakter jogaival rendelkező Amazon, amit az internet népe pedig nem is hagyott szó nélkül. Ám nemcsak az online véleményvezérek, hanem a témába sokkal relevánsabb személyek is megszólaltak az üggyel kapcsolatban.

A Robert Pattinson-filmek következő darabja az új james Bond-mozi lesz (Fotó: Amazon MGM via Bestimage/00777510)

A korábbi 007-es ezt tanácsolja Robert Pattinsonnak

Akár egy szakállas vicc is kezdődhetne így: két James Bond beszélget. De igazából ez nem egy vicc, hiszen ez tényleg megtörtént. Történt ugyanis, hogy az első nem brit 007-es, George Lazenby, aki még az 1969-es Őfelsége titkosszolgálatában című James Bond-fejezetben alakította a híres titkos ügynököt, miután meghallotta, hogy ki lett a sokadik utódja, rögtön kamera elé állt, és üzent Robert Pattinsonnak.