James Bond már több mint hat évtizede számít a filmhistória legmeghatározóbb kémfigurájának, ezért is égető presztízskérdés mindig is, hogy ki fog következőként őfelsége titkos ügynökének bőrébe bújni. A karaktert 1962-es bemutatkozása óta már olyan gigászok formálták meg mint Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan vagy Daniel Craig, és már arról is lehullott a lepel, kit ért a megtiszteltetés, hogy szmokingban és füstölgő pisztollyal a kezében lépjen az igazság szolgálatába: az Alkonyat egykori tinivámpírja, Robert Pattinson lesz a következő James Bond. A döntést hivatalosan is megerősítette a karakter jogaival rendelkező Amazon, amit az internet népe pedig nem is hagyott szó nélkül. Ám nemcsak az online véleményvezérek, hanem a témába sokkal relevánsabb személyek is megszólaltak az üggyel kapcsolatban.
A korábbi 007-es ezt tanácsolja Robert Pattinsonnak
Akár egy szakállas vicc is kezdődhetne így: két James Bond beszélget. De igazából ez nem egy vicc, hiszen ez tényleg megtörtént. Történt ugyanis, hogy az első nem brit 007-es, George Lazenby, aki még az 1969-es Őfelsége titkosszolgálatában című James Bond-fejezetben alakította a híres titkos ügynököt, miután meghallotta, hogy ki lett a sokadik utódja, rögtön kamera elé állt, és üzent Robert Pattinsonnak.
A 87 esztendős ausztrál színészlegenda az Instagram-oldalán osztott meg egy videót, amelyben gratulált a Batman sztárjának a castinghoz, és felhívta arra ifjú pályatársa figyelmét, hogy ne felejtse el élvezni a James Bond-filmek készítésének minden pillanatát:
Robert, üdvözöllek a világ legexkluzívabb klubjában. De ne felejtsd el jól érezni magad! Kíváncsi vagyok, neked is lesz-e egy olyan pillanatod, amikor azt mondod: »Ez egy másik fickóval sosem történt meg«
– hangzik el a jó tanács a videóban a legidősebb ma is élő James Bondtól.
Noha Robert Pattinson James Bondként történő castingolása kissé megosztó, George Lazenby videója alatti kommentekben többen is megjegyzik, ha egy korábbi James Bond is áldását adja a szerepre, akkor másnak sincs oka panaszkodni. Illetve egy másik hozzászólás felvetett egy remek ötletet: „Remélem, Mr. Lazenby kap majd egy röpke szerepet az új filmben. Jó egészséget kívánunk neki!”
A következő James Bond-film főszereplője tehát Robert Pattinson lesz, a mozit pedig a Szárnyas fejvadász 2049 és a Dűne sztárdirektora, Denis Villeneuve jegyzi majd. A film premieréről egyelőre nincs biztos információ, de 2028-nál korábban aligha fog moziműsorra kerülni.