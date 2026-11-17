Az angliai Barnes városának kórházában aligha sejtették 1986. május 13-án, hogy a kis Robert Douglas Thomas Pattinson személyében olyasvalaki jött a világra, aki évekkel később elmondhatja magáról, hogy Cedric Diggoryt, Edward Cullent, Batmant és ráadásul még James Bondot is eljátssza majd. Robert Pattinsonnak már gyerekkorában kijutott a rivaldafényből, hiszen édesanyja modellügynökségénél kapott lehetőséget a szereplésre, majd csakhamar a színjátszás felé kanyarodott az élete, ám az elején nem ment minden zökkenőmentesen: Londonban és Los Angelesben is olyan, mára már világhírrel büszkélkedő csillagokká érő sztárpalántákkal kellett anyagi okokból megosztania a lakását, mint Andrew Garfield, Eddie Redmayne vagy Charlie Cox. Az áttörést aztán egy Harry Potter-film hozta meg számára, amit egy súlyos karrierbaki követett, de ne szaladjunk ennyire előre, inkább szépen sorjában vegyük végig, hogyan is vált Mr. Pattinson Mr. Bonddá az Alkonyat nyálas tinivámpírjából!

Robert Pattinson James Bond lesz. De mivel is érdemelte ki ezt a megtiszteltetést? (Fotó: Ian West/PA Wire)

A Trimágus Tusa tragikus sorsú ezüstérmese

A J.K. Rowling által teremtett varázslóvilág tele van szívfacsaró történetekkel, nem csoda, hogy az HBO úgy döntött, megint feldolgozza Harry Potter sztoriját. Az egyik legtragikusabb életút pedig Cedric Diggory-hoz köthető, akit a 2005-ben megjelent a Harry Potter és a Tűz Serlege címre keresztelt negyedik részben Robert Pattinson játszott el.

A mozi számtalan emlékezetes pillanatot hagyott maga után, ezek közé tartozik például Cedric halála, az ikonikus momentumokat pedig a brit filmgyártás legendás alakja, Mike Newell dirigálta. Pattinson ezzel a filmmel került be Hollywood vérkeringésébe, ám hiába nézett fényes jövő elé, egy rossz döntés évekre visszavetette a pályafutását.