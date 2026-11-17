Az angliai Barnes városának kórházában aligha sejtették 1986. május 13-án, hogy a kis Robert Douglas Thomas Pattinson személyében olyasvalaki jött a világra, aki évekkel később elmondhatja magáról, hogy Cedric Diggoryt, Edward Cullent, Batmant és ráadásul még James Bondot is eljátssza majd. Robert Pattinsonnak már gyerekkorában kijutott a rivaldafényből, hiszen édesanyja modellügynökségénél kapott lehetőséget a szereplésre, majd csakhamar a színjátszás felé kanyarodott az élete, ám az elején nem ment minden zökkenőmentesen: Londonban és Los Angelesben is olyan, mára már világhírrel büszkélkedő csillagokká érő sztárpalántákkal kellett anyagi okokból megosztania a lakását, mint Andrew Garfield, Eddie Redmayne vagy Charlie Cox. Az áttörést aztán egy Harry Potter-film hozta meg számára, amit egy súlyos karrierbaki követett, de ne szaladjunk ennyire előre, inkább szépen sorjában vegyük végig, hogyan is vált Mr. Pattinson Mr. Bonddá az Alkonyat nyálas tinivámpírjából!
A Trimágus Tusa tragikus sorsú ezüstérmese
A J.K. Rowling által teremtett varázslóvilág tele van szívfacsaró történetekkel, nem csoda, hogy az HBO úgy döntött, megint feldolgozza Harry Potter sztoriját. Az egyik legtragikusabb életút pedig Cedric Diggory-hoz köthető, akit a 2005-ben megjelent a Harry Potter és a Tűz Serlege címre keresztelt negyedik részben Robert Pattinson játszott el.
A mozi számtalan emlékezetes pillanatot hagyott maga után, ezek közé tartozik például Cedric halála, az ikonikus momentumokat pedig a brit filmgyártás legendás alakja, Mike Newell dirigálta. Pattinson ezzel a filmmel került be Hollywood vérkeringésébe, ám hiába nézett fényes jövő elé, egy rossz döntés évekre visszavetette a pályafutását.
Az Alkonyat levakarhatatlan billog marad Robert Pattinson testén
Amikor mindenki, köztük Robert Pattinson is azt hitte, itt az a srác, aki még hosszú évtizedekre meghatározó figurája lesz az álomgyárnak, akkor a mit sem sejtő fiatal színész elvállalt egy olyan szerepet, amit valószínűleg a mai napig bán. Ez volt az Alkonyat tinivámpírja, Edward Cullen.
Noha a 2008-ban elinduló, Stephanie Meyer azonos című regénye alapján készült Alkonyat franchise bizonyos, és igen széles körökben máig meghatározó popkult csemegének számít, Pattinsonnak a kínos, kellemetlen jelenetsorok tömkelegével „büszkélkedő” vámpírmozi sokkal inkább egy levakarhatatlan billogként funkcionál a karrierjében. Azonban ami ezután következett a Robert Pattinson-filmek történetében, azt még évtizedek múlva is emlegetni fogják.
Robert Pattinson megjárta a poklot, hogy a mennybe jusson
Azt követően, hogy 2012-ben megjelent az Alkonyat-filmek utolsó felvonása, Robert Pattinson jobbnak látta, ha visszamegy a kályhához és rekonstruálja karrierjét. Az ekkor még mindig csak 26 esztendős színész egy jó darabig többnyire kisebb költségvetésű, független filmek főszerepét vállalta el, és olyan legendákkal dolgozott, mint David Cronenberg, vagy adott esélyt az akkor még feltörekvő zseniknek tűnő Safdie rendeződuónak.Előbbivel a Cosmopolist, utóbbi testvérpárral pedig a Jólétet tették le az asztalra.
Ami viszont végleg visszalökte az álomgyár körforgásába, az egyértelműen a mára már szintén presztízsdirektornak számító Robert Eggers A világítótorony című pszichothrillere volt, amivel Pattinson jelezte Hollywood hajósainak: „Itt vagyok!”
Denevérjelmezben került vissza a reflektorfénybe
Korunk talán legnépszerűbb rendezője, Christopher Nolan kapott is az alkalmon, és egy kisebb, de annál fontosabb szerepet rá is bízott Pattinsonra a 2020-ban megjelent Tenet című filmjében. A világ összes mozijában pedig közel egy évtized után ekkor kapta fel a fejét a közönség nagy része, hogy „Jé, itt van a vámpírsrác az Alkonyatból. Vajon merre volt eddig?”
Mire pedig Robert Pattinson kettőt pislogott, érkezett Matt Reeves, és élete addigi legnagyobb szerepét bízta rá: ő lett az új Batman. A fiatal, Nirvana-slágerekre motorozó, emo stílusú Bruce Wayne egy csapásra lett sokak kedvence, nem is véletlen várják rajongók milliói az évek óta késlekedő Batman II. részt.
Robert Pattinson jelene és jövője, avagy kiből lesz az új James Bond
Robert Pattinson Batmanként tehát berepült, látott és győzött. Az ajánlatokra a jobbnál jobb rendezőktől pedig alig tudott reagálni. Az elmúlt pár esztendőben volt ő már klónozott asztronauta Pong Dzsunho Mickey 17 című sci-fijében, Zendaya kétségbeesett vőlegénye a Kész drámában, és Tom Holland ármánykodó ellenlábasa az Odüsszeiában.
De a héten jelenik meg hazánkban az Amerikában már nem kis botrányt keltő életrajzi mozija, a Primetime, jövő hónapban pedig már a Dűne: Harmadik részben tűnik fel, totál felismerhetetlenül. Ez pedig még mind csak a kezdet, hiszen jelenleg is zajlik a Batman 2. forgatása, amit pedig majd az újabb ikonikus szerepe, a James Bond követ majd.
Viszont amíg a következő James Bond újra akcióba lépne, még rengeteg idő jut arra, hogy mindenki bepótolja hiányosságait a Robert Pattinson-filmográfiából. Ehhez szolgál segítségül galériánk, melyben az új 007-es pályafutásának legmeghatározóbb szerepeit gyűjtöttük össze.