Ennek a filmnek minden főszereplője rácsok mögé került: Russell Brand vígjátéka borzalmasan öregedett

Russell Brand a napokban azzal vált a világsajtó figyelmének középpontjává, hogy nem kevesebb, mint tíz és fél év börtönre ítélték szexuális erőszak miatt, miután több nőt is bántalmazott, többek között egy 16 esztendős tinédzsert is. Katy Perry exférje egyébként már nem először húzott ujjat a törvénnyel, botrányaival konkrétan Dunát lehetne rekeszteni. A perpatvarok pedig a színész-komikus filmográfiáját sem kerülték el, 2010-ben megjelent Felhangolva című vígjátéka viszont abból a szempontból különleges, hogy nem premierje idején okozott patáliát, hanem azzal hívta fel magára most az internet figyelmét, hogy a szereplőbrigádja közül szinte mindenki töltött már el némi időt a rácsok kellemetlenebb oldalán, és a komplett alkotás úgy öregedett az elmúlt másfél évtizedben, mint egy doboz tej.
Russell Brand filmjében a hírhedt rapper is feltűnt
Egy alternatív univerzumban a 2010-es Felhangolva című komédia valószínűleg az maradt volna, ami valójában: egy felejthető popcornmozi, amiben indokolatlanul sok sztár tette tisztletét. Azonban ez nem az a világ.
Ebben a világban ugyanis a film főszereplői közül szinte mindenki megütötte a bokáját és Hollywood történetének legrosszabbul castingolt alkotásaként tekint rá az utókor. De kik is szerepeltek benne? A szexuális erőszakért elítélt Russell Branden kívül még olyan nevek bukkannak fel a stáblistán, mint a hírhedt, szexuális erőszakban dúskáló bulikat szervező rapper, Diddy (korábban nevén Puff Daddy), aki jelenleg épp 50 hónapos börtönbüntetését tölti, miután a bíróág bűnösnek találta két rendbeli, prostitúcióval kapcsolatos vádpontban. A börtönben nem kímélt Diddy egyébként még így is olcsón megúszta, hiszen a legsúlyosabbnak számító, zsarolási és emberkereskedelmi vádak alól végül felmentették.
Ryan Reynolds jobbkeze és Jonah Hill is sáros?
Szintén felbukkant a skandallumcinemában Ryan Reynolds egykori jobbkeze és egyik legjobb barátja, T.J. Miller. Az amerikai standupos-színészt 2016-ban tartóztatták le, miután az amerikai elnökválasztása eredményhirdetését követően annyira feldúlt állapotba került, hogy megütött egy taxisofőrt. Ez viszont csak az ízelítő volt számára az előzetesben letöltött időszakokból, miután egy évvel később egy volt egyetemi szaktársa vádolta meg szexuális erőszakkal. Nem sokkal később jó barátja, Ryan Reynolds is elfordult tőle, majd Miller gyerekes köpködésbe kezdett a sajtón keresztül, és végül el is tűnt Hollywood süllyesztőjében.
Jonah Hill bizonyos szempontból kakukktojás, hiszen ő még egy éjszakán át sem dúdolhatta A börtön ablakába című slágert, de ez még nem jelenti azt, hogy az ő életét elkerülték volna a botrányok. 2023-ban például volt barátnője tálalt ki A Wall Street farkasa és a Jump Street-filmek sztárjáról, mikor is Sarah Brady azt állította, hogy kapcsolatuk alatt Hill érzelmileg bántalmazta és manipulálta. Majd nem sokkal később a Nickelodeon egyik sztárcsemetéje, Alexa Nikolas is előállt a maga sztorijával, melyből az derült ki, hogy Jonah Hill erőszakos volt vele, és akarata ellenére dugta le a nyelvét a torkán, mikor a színésznő még csak 16 éves volt.