Ennek a filmnek minden főszereplője rácsok mögé került: Russell Brand vígjátéka borzalmasan öregedett

Russell Brand a napokban azzal vált a világsajtó figyelmének középpontjává, hogy nem kevesebb, mint tíz és fél év börtönre ítélték szexuális erőszak miatt, miután több nőt is bántalmazott, többek között egy 16 esztendős tinédzsert is. Katy Perry exférje egyébként már nem először húzott ujjat a törvénnyel, botrányaival konkrétan Dunát lehetne rekeszteni. A perpatvarok pedig a színész-komikus filmográfiáját sem kerülték el, 2010-ben megjelent Felhangolva című vígjátéka viszont abból a szempontból különleges, hogy nem premierje idején okozott patáliát, hanem azzal hívta fel magára most az internet figyelmét, hogy a szereplőbrigádja közül szinte mindenki töltött már el némi időt a rácsok kellemetlenebb oldalán, és a komplett alkotás úgy öregedett az elmúlt másfél évtizedben, mint egy doboz tej.

Russell Brand ítélete csak még rosszabb fényt vet a színész 2010-es filmjére (Fotó: g90 / g90)

Russell Brand filmjében a hírhedt rapper is feltűnt

Egy alternatív univerzumban a 2010-es Felhangolva című komédia valószínűleg az maradt volna, ami valójában: egy felejthető popcornmozi, amiben indokolatlanul sok sztár tette tisztletét. Azonban ez nem az a világ.