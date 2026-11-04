Már több mint 25 éve, hogy minden szereplője otthagyta a Sliderst: így néznek ki a sorozat sztárjai ma – Galéria

A múlt évezred végén valahogy mindenki egy másik világba vágyott. A sci-fi zsánerében született szériák közül ugyanis több is különböző dimenziók és univerzumok megismerésén és feltérképezésén alapult. Ilyen volt például a Csillagkapu, mely máig mozgatja a rajongók fantáziáját és még mindig terítéken van a folytatása. Vagy ilyen volt még a Sliders is, melynek szereplőgárdáját hiába erősítették olyan sztárok, mint Jerry O’Connell, Kari Wuhrer vagy John Rhys-Davies, és hiába szögezte hétről hétre a nézőket képernyő elé 1995 és 2000 között az interdimenzionális kalandjaival, végül a saját maga népszerűsége súlya alatt omlott össze.

A Sliders sorozatát eleinte mindenki imádta, majd a széria végül összedőlt, mint egy kártyavár (Fotó: IMDb)

Sliders: a sorozat, amihez már egyik szereplője sem adta a nevét

Már több mint negyed évszázada, hogy egy olyan cliffhangerrel ért véget a Sliders 5. évada, amit még maga Sylvester Stallone is megirigyelne, a rajongók hiába várják azóta is a folytatást, ez már szinte biztos, hogy sosem fog elkészülni.