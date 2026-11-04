Már több mint 25 éve, hogy minden szereplője otthagyta a Sliderst: így néznek ki a sorozat sztárjai ma – Galéria

A múlt évezred végén valahogy mindenki egy másik világba vágyott. A sci-fi zsánerében született szériák közül ugyanis több is különböző dimenziók és univerzumok megismerésén és feltérképezésén alapult. Ilyen volt például a Csillagkapu, mely máig mozgatja a rajongók fantáziáját és még mindig terítéken van a folytatása. Vagy ilyen volt még a Sliders is, melynek szereplőgárdáját hiába erősítették olyan sztárok, mint Jerry O’Connell, Kari Wuhrer vagy John Rhys-Davies, és hiába szögezte hétről hétre a nézőket képernyő elé 1995 és 2000 között az interdimenzionális kalandjaival, végül a saját maga népszerűsége súlya alatt omlott össze.
Sliders: a sorozat, amihez már egyik szereplője sem adta a nevét
Már több mint negyed évszázada, hogy egy olyan cliffhangerrel ért véget a Sliders 5. évada, amit még maga Sylvester Stallone is megirigyelne, a rajongók hiába várják azóta is a folytatást, ez már szinte biztos, hogy sosem fog elkészülni.
Ennek pedig igen egyedi oka van, a Sliders szereposztása ugyanis szépen sorban szegült szembe a saját sorozatával, miközben a széria ezzel párhuzamosan rohamosan veszített a presztízséből. A kezdő lökést a lejtőn a később A Gyűrűk Ura-filmekben is felbukkanó John Rhys-Davies távozása adta meg. Az Arturo professzort alakító színész ugyanis nagyon nem volt megelégedve a 3. évad sztorijával, és ennek nem félt hangot is adni akkoriban:
Olyan írókra van szükség, akik valóban tudnak írni, és értik is, amit írnak. Úgy írjanak sci-fit, hogy már olvastak is valaha sci-fit, ráadásul az se baj, ha valamennyire a tudományhoz is értenek
– mondta egy interjúban Rhys-Davies, aki a harmadik szezon végeztével végleg otthagyta a Sliderst.
A walesi színészlegendával karöltve ráadásul a női főszereplő, Sabrina Lloyd is búcsút intett a projektnek, amivel közösen felszántották a Sliderst. Majd a főhőst játszó, Stephen King-filmmel magának hírnevet szerző Jerry O’Connell hasonló okból történő távozása pedig felért egy felsózással is, hogy a jövőben végképp ne teremjen babér.
A Sliders rajongóinak végezetül be kellett érniük egy befejezetlen, összecsapott fináléval. Az azóta is az orrukat lógató, csalódott fanoknak viszont most megpróbálunk kedvezni, és galériánkban felidézzük, hogyan néztek ki a Sliders szereplői a széria csúcsán, és miként festenek manapság: