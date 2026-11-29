Amikor 2001 októberében bemutatták a Smallville című sorozatot, még egészen másképp festett a szuperhősök világa, mint manapság. A Marvel-univerzum mozis hódítása még sehol sem volt, a képregényes adaptációk pedig korántsem számítottak olyan biztos sikernek, mint napjainkban. A készítők azonban mertek egy nagyot húzni: nem a már jól ismert Superman-történetet mesélték el újra, hanem visszamentek az időben, és megmutatták, milyen volt Clark Kent élete azelőtt, hogy a világ megmentőjévé vált volna. A Tom Welling főszereplésével bemutatott sorozat végül 10 évadon és 217 epizódon keresztül futott, 2011-ben búcsúzott, és nemcsak a rajongók emlékezetében hagyott nyomot, hanem a későbbi szuperhősös televíziós produkciók előtt is utat nyitott. Nem véletlen, hogy sokan a műfaj egyik úttörőjeként tekintenek rá.

A Tom Welling-filmek és sorozatok legkiemelkedőbb és legemlékeztesebb darabja, a Smallville 25 évvel ezelőtt indult (Fotó: IMDb)

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A szereplők közül azonban nem mindenki pályája alakult úgy, ahogyan azt a rajongók elképzelték. A Chloe Sullivant alakító Allison Mack neve például évekkel később egészen más okból került a címlapokra.