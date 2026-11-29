Amikor 2001 októberében bemutatták a Smallville című sorozatot, még egészen másképp festett a szuperhősök világa, mint manapság. A Marvel-univerzum mozis hódítása még sehol sem volt, a képregényes adaptációk pedig korántsem számítottak olyan biztos sikernek, mint napjainkban. A készítők azonban mertek egy nagyot húzni: nem a már jól ismert Superman-történetet mesélték el újra, hanem visszamentek az időben, és megmutatták, milyen volt Clark Kent élete azelőtt, hogy a világ megmentőjévé vált volna. A Tom Welling főszereplésével bemutatott sorozat végül 10 évadon és 217 epizódon keresztül futott, 2011-ben búcsúzott, és nemcsak a rajongók emlékezetében hagyott nyomot, hanem a későbbi szuperhősös televíziós produkciók előtt is utat nyitott. Nem véletlen, hogy sokan a műfaj egyik úttörőjeként tekintenek rá.
Szexrabszolga-botrányba keveredett a Smallville sztárja
A szereplők közül azonban nem mindenki pályája alakult úgy, ahogyan azt a rajongók elképzelték. A Chloe Sullivant alakító Allison Mack neve például évekkel később egészen más okból került a címlapokra.
A színésznő csatlakozott az NXIVM nevű, önfejlesztő szervezetként működő csoporthoz, amelyről később kiderült, hogy valójában egy szexrabszolga-szekta volt. A színésznő pedig nem egyszerű tagként vett részt a működésében: nőket toborzott a szervezet titkos csoportjába, és vezető szerepet töltött be a rendszerben.
2019-ben bűnösnek vallotta magát zsarolási összeesküvésben, 2021-ben pedig három év börtönbüntetésre ítélték, és végül 2023-ban, a büntetése letöltése előtt szabadult. Mack korábban bocsánatot kért azoktól, akiknek ártott, és saját bevallása szerint élete legnagyobb hibájának tartja, hogy csatlakozott a szervezethez.
Azt viszont aligha bánja, hogy anno csatlakozott a Smallville szereplőihez. Új élmény, még több kép – próbáld ki megújult galériánkat, amelyből kiderül, mi lett a sorozat többi sztárjával a 2011-es finálé óta!