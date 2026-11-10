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50 éve mutatták be a Rockyt: így néz ki Sylvester Stallone szerelme ma – Galéria

2 órája
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Már 50 éve annak, hogy Rocky Balboa először ringbe lépett a nagyvásznon. Sylvester Stallone legendás ökölvívója fél évszázaddal ezelőtt hódította meg a világ összes moziját. De mi lett az ikonikus bokszmozi szereplőivel azóta? Mutatjuk!
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rockySylvester Stallonegaléria

Hová repül ilyen gyorsan az idő? Egészen elképesztő, de már 50 éve, hogy minden ökölvívóterem falán ott díszeleg egy kép egy bokszolóról, aki igazából nem is létezett. Sylvester Stallone 1976-ban bemutatott Rocky című filmje nem csupán mozitörténelmi mérföldkő lett, hanem valódi popkulturális ikon is. A modern kori Dávid és Góliát küzdelem generációk sorát igézte meg, és inspirált megannyi sportolni vágyó fiatalt. A Rockyról hamar kiderült, hogy ebben bőven több rejlik ebben egyetlen filmalkotásnál, ezért idővel hatalmas franchise-zá bővült, melyben később olyan szupersztárok is megfordultak mint Dolph Lundgren, Mr. T, Hulk Hogan vagy Michael B. Jordan. A Rocky sztorijáról ráadásul olyannyira nem feledkezett meg az utókor, hogy most egy külön filmmel tisztelegnek az emléke előtt.

Sylvester Stallone rocky
Sylvester Stallone Rockyként vált ismertté a világ számára 1976-ban (Fotó: United Artists / Courtesy of United Artists)

Sylvester Stallone 2026-ban ismét fiatalon hódít a vásznon

A Sylvester Stallone-filmek szerelmesei számára idén korábban jön a karácsony. November 26-án kerül bemutatásra ugyanis az I Play Rocky, avagy az Én játszom Rockyt című, félig-meddig- életrajzi mozi.

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A filmnek már a címe is árulkodó, hiszen a kereken 50 évvel ezelőtt bemutatott Stallone-klasszikus elkészültének körülményeit mutatja majd be, hogy hogyan lett egy megélhetési problémákkal küzdő kezdő színészből egy csapásra világsztár.

Sylvester Stallone-t Anthony Ippolito alakítja az Én játszom Rockyban, aki korábban már Al Pacino bőrébe is belebújhatott. A hasonlóság pedig a fiatal sztárjelölt és a Tulsa királya nyugdíjjal kacérkodó ikonja között valami egészen dermesztő, de a casting többi tagjai is jó találat lett a rajongók szerint: Carl Weatherst Stephan James, Talia Shire-t Kiki Seto, Burt Youngot pedig Scot Teller fogja játszani, de Matt Dillon is felbukkan majd a filmben mint Sylvester Stallone édesapja. De most a szavak helyett beszéljenek inkább a képsorok, hiszen megérkezett az Én játszom Rockyt első szinkronos előzetese, melyben mindenki meggyőződhet arról, milyen is lett a szereposztás.

Amíg pedig a rajongók várnak a november 26-án mozikba kerülő újragondolt felvonásra, addig vessünk egy pillantást arra, mi lett az eredeti Rocky szereplőivel mára. Galériánkból minden kiderül:

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Lucas Museum Of Narrative Art Opening Night - Arrivals
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Carl Weathers
Burt Young Has Passed Away
Galéria: Emlékszel a Rocky szereplőire: így néz ki Sylvester Stallone szerelme napjainkban
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50 éve mutatták be Sylvester Stallone Rocky című klasszikusát. Mutatjuk, mi lett a szereplőkkel azóta:

 

 

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