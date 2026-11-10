50 éve mutatták be a Rockyt: így néz ki Sylvester Stallone szerelme ma – Galéria

Hová repül ilyen gyorsan az idő? Egészen elképesztő, de már 50 éve, hogy minden ökölvívóterem falán ott díszeleg egy kép egy bokszolóról, aki igazából nem is létezett. Sylvester Stallone 1976-ban bemutatott Rocky című filmje nem csupán mozitörténelmi mérföldkő lett, hanem valódi popkulturális ikon is. A modern kori Dávid és Góliát küzdelem generációk sorát igézte meg, és inspirált megannyi sportolni vágyó fiatalt. A Rockyról hamar kiderült, hogy ebben bőven több rejlik ebben egyetlen filmalkotásnál, ezért idővel hatalmas franchise-zá bővült, melyben később olyan szupersztárok is megfordultak mint Dolph Lundgren, Mr. T, Hulk Hogan vagy Michael B. Jordan. A Rocky sztorijáról ráadásul olyannyira nem feledkezett meg az utókor, hogy most egy külön filmmel tisztelegnek az emléke előtt.

Sylvester Stallone Rockyként vált ismertté a világ számára 1976-ban (Fotó: United Artists / Courtesy of United Artists)

Sylvester Stallone 2026-ban ismét fiatalon hódít a vásznon

A Sylvester Stallone-filmek szerelmesei számára idén korábban jön a karácsony. November 26-án kerül bemutatásra ugyanis az I Play Rocky, avagy az Én játszom Rockyt című, félig-meddig- életrajzi mozi.