Sylvester Stallone a Tulsa királya után befejezi? Különös kijelentést tett a Rocky sztárja

A Sylvester Stallone-filmekben az elmúlt nyolc évtizedben sorra licitáltak egymásra ikonikus szerepek. Hogy csak egy párat említsünk: ő volt legyőzhetetlen ökölvívó, Rocky Balboa, a halálosztó vietnámi veterán, John Rambo, ő rekonstruálta a cliffhanger fogalmát a Függő játszmában, és ő mutatta meg Kurt Russell oldalán, hogy a Tango nem csak egy tánc. Majd miután Mr. Stallone meghódította a mozivásznat, 2022-ben úgy döntött, itt az ideje a tévé világát is bevenni. Ekkor debütált a SkyShowtime-on a Tulsa királya, melyben egy kitaszított gengsztert játszik, akinek egy kisvárosban kell újraépítenie összedőlt alvilági birodalmát. A már a negyedik évadánál tartó széria hatalmas népszerűségnek örvend, újabb löketet adott pályafutásának, Sylvester Stallone újra a csúcsra ért. Vajon pont ezért fordulhatott meg Sly fejében a gondolat, ha ismét a csúcson van, talán pont most kellene abbahagynia?
Sylvester Stallone arról beszélt, mi lenne, ha soha többet nem forgatna már filmet
A ’80-as évek közkedvelt akciósztárja a tengerentúlon ugyancsak híresnek számító műsorvezető, Pat McAfee vendége volt, ahol természetesen a múlt hónapban debütált Tulsa királya 4. évada volt a téma.
A beszélgetés egy pontján, mikor Stallone épp azt ecsetelte, milyen jó, hogy az életének pont ebben a szakaszában találta meg a SkyShowtime-sorozatok listavezető darabja, volt egy olyan elszólása, mely akár arra is engedhet következtetni, hogy Dwight „A tábornok” Manfredi lehet az utolsó szerepe. Hiszen Sly bevallása szerint azt sem bánná, ha nem is készítene már több filmet ezentúl.
A megfelelő időben talált meg ez a lehetőség. Nem tudom, hogy 35 évesen képes lettem volna-e erre. Van bennem egyfajta élettapasztalat és súly, amit magammal hozok a karakter megformálásába, és ez hitelessé teszi az alakítást. Szerintem ez fantasztikus. Ha soha többé nem forgatnék filmet, egyáltalán nem bánnám. Ez a munka önmagában is bőven kielégíti minden elvárásomat…
– mondta a Tulsa királya főszereplője.
Egyszer még biztosan visszatér Sly
Aggodalomra persze egyelőre semmi oka sincs a fanatikusoknak: Sylvester Stallone 2026 után is biztosan forgatásról forgatásra fog járni. Tudniillik, mire decemberben véget ér a Tulsa királya új fejezete, már érkezik is helyette annak a spinoff-szériája, a Samuel L. Jackson főszereplésével készülő Frisco King, melyben Stallone is tiszteletét teszi majd.
De Tulsa városa sem marad a jövőben király nélkül, miután a Paramount már hivatalosan is zöld utat adott a felkapott sorozat 5. évadának. De mi a helyzet a mozifilmekkel?
Nos, az IMDb nevű adatbázis információi szerint Sylvester Stallone sorozatok mellett filmekkel sem marad adós a közeljövőben. Például a 2022-ben bemutatott Szamaritánus című mozija folytatásának gyártási folyamata már elkezdődött, illetve jelenleg egy olyan projekt is készülőfélben van, melyben Stallone központi szereplő lesz, de nem úgy, ahogy azt gondolnánk. Az I Play Rocky-ról van szó, ami a színészlegenda legnépszerűbb filmjének elkészítéséről fog szólni.