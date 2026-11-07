Sylvester Stallone a Tulsa királya után befejezi? Különös kijelentést tett a Rocky sztárja

A Sylvester Stallone-filmekben az elmúlt nyolc évtizedben sorra licitáltak egymásra ikonikus szerepek. Hogy csak egy párat említsünk: ő volt legyőzhetetlen ökölvívó, Rocky Balboa, a halálosztó vietnámi veterán, John Rambo, ő rekonstruálta a cliffhanger fogalmát a Függő játszmában, és ő mutatta meg Kurt Russell oldalán, hogy a Tango nem csak egy tánc. Majd miután Mr. Stallone meghódította a mozivásznat, 2022-ben úgy döntött, itt az ideje a tévé világát is bevenni. Ekkor debütált a SkyShowtime-on a Tulsa királya, melyben egy kitaszított gengsztert játszik, akinek egy kisvárosban kell újraépítenie összedőlt alvilági birodalmát. A már a negyedik évadánál tartó széria hatalmas népszerűségnek örvend, újabb löketet adott pályafutásának, Sylvester Stallone újra a csúcsra ért. Vajon pont ezért fordulhatott meg Sly fejében a gondolat, ha ismét a csúcson van, talán pont most kellene abbahagynia?

Sylvester Stallone sorozata, a Tulsa királya lehet a végpont a legendás színész karrierjében? (Fotó: IMDb)

Sylvester Stallone arról beszélt, mi lenne, ha soha többet nem forgatna már filmet

A ’80-as évek közkedvelt akciósztárja a tengerentúlon ugyancsak híresnek számító műsorvezető, Pat McAfee vendége volt, ahol természetesen a múlt hónapban debütált Tulsa királya 4. évada volt a téma.