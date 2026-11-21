Ha a francia filmgyártásról van szó, jó eséllyel az olyan nagy nevek jutnak először eszünkbe, mint Alain Delon, Vincent Cassell, Gérard Depardieu, Jean Reno, Louis de Funés vagy Jean-Paul Belmondo, de most nem róluk lesz szó. 1998-ban ugyanis egy olyan alkotással hívta fel magára az egész kontinens figyelmét Franciaország, amiről talán még ők maguk sem hitték el, hogy ekkora durranás lesz. Ez volt a Taxi, mely rendkívül egyszerű receptből táplálkozott és egy tökös taxisofőr és egy ügyefogyott rendőrnyomozó páratlan és szerethető párosának kalandját mutatta be. A Taxi-filmeknek mindene megvolt, ami az időtállósághoz kellett: kedvelhető karakterek, idézhető aranyköpések, kiváló zenei aláfestés, gyors kocsik, no meg a fiatal, szívdöglesztő Marion Cotillard. Az első részt még három további követte az eredeti szereplőbrigáddal, majd egy ötödik fejezet is befutott idővel, de a felvonások minősége rohamosan csökkent részről részre.
A Taxi-filmek Danieljének élete tele volt hullámvölgyekkel
Sajnos pont ilyen lejtmenet volt a filmszéria főszereplőjét, Daniel Moralest alakító Samy Naceri élete is, akinek már akkor is meggyűlt a baja törvénnyel, mikor a Taxi-filmek még javában pottyantak le a gyártósorról.
A Taxi 3. megjelenésének évében, azaz 2003-ban például 8 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, miután alaposan meggyűlt a baja a kábítószerekkel, de még a jogosítványát is bevonták, miután balesetet okozott és helyszínen még meg is vert egy férfit. Az ezt követő évek pedig csak még lejjebb taszították: először egy elegáns étteremben támadt meg valakit egy hamutartóval, majd később még gyilkossági kísérlettel is megvádolták 2007-ben. Utóbbi eset már a pszichiátrián történt, ahova gyógyszer-túladagolás miatt került, és ahol két őrt pécézett ki magának.
A világ viszont az utóbbi egy évtizedben nagyot fordult a francia botrányhős körül. Noha a Samy Naceri-filmek száma nemigen bővült az utóbbi években, de a 65 esztendős algériai származású színész állítása szerint már jó útra tért, és tíz éve már egy kortyot sem ivott. Ennek némileg ellentmond, hogy 2018-ban egy moszkvai szórakozóhelyen keveredett balhéba, de Naceri közösségimédia-bejegyzései alapján valóban úgy tűnik, hogy mára már jobb bőrben van mindenki kedvenc taxisofőrje.
Azonban nemcsak Samy Naceri szerepelt a Taxiban, hanem még rajta kívül sokan mások. Galériánkban megmutatjuk, hogyan festenek a népszerű autó-franchise szereplői manapság: