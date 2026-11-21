Ha a francia filmgyártásról van szó, jó eséllyel az olyan nagy nevek jutnak először eszünkbe, mint Alain Delon, Vincent Cassell, Gérard Depardieu, Jean Reno, Louis de Funés vagy Jean-Paul Belmondo, de most nem róluk lesz szó. 1998-ban ugyanis egy olyan alkotással hívta fel magára az egész kontinens figyelmét Franciaország, amiről talán még ők maguk sem hitték el, hogy ekkora durranás lesz. Ez volt a Taxi, mely rendkívül egyszerű receptből táplálkozott és egy tökös taxisofőr és egy ügyefogyott rendőrnyomozó páratlan és szerethető párosának kalandját mutatta be. A Taxi-filmeknek mindene megvolt, ami az időtállósághoz kellett: kedvelhető karakterek, idézhető aranyköpések, kiváló zenei aláfestés, gyors kocsik, no meg a fiatal, szívdöglesztő Marion Cotillard. Az első részt még három további követte az eredeti szereplőbrigáddal, majd egy ötödik fejezet is befutott idővel, de a felvonások minősége rohamosan csökkent részről részre.

A Taxi-filmek szereplőit nemcsak a francia, de a magyar közönség is megszerette (Fotó: Valerie HAGE / VISUAL Press Agency / NORTHFOTO)

A Taxi-filmek Danieljének élete tele volt hullámvölgyekkel

Sajnos pont ilyen lejtmenet volt a filmszéria főszereplőjét, Daniel Moralest alakító Samy Naceri élete is, akinek már akkor is meggyűlt a baja törvénnyel, mikor a Taxi-filmek még javában pottyantak le a gyártósorról.