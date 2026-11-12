Ki nem találnád, mivel foglalkozik manapság Sara Polley: így néznek ki ma a Váratlan utazás sztárjai – Galéria

A kosztümös, habos-babos ruhákkal kecsegtető westerneknek igazi virágkorát éljük manapság a streamingen. HBO Maxon tarol az amerikai kocsmavilágot brit kifinomultsággal megfűszerező Az aranykor 4. évada, Netflixen pedig Florence Pugh meséli el John Steinbeck Édentől keletre című vadnyugati sztorijának újragondolt változatát. Azonban ennek a specifikus, ámde annál népszerűbb zsánernek már megvoltak a múlt században is a maguk képviselői. A közönségnek először jó eséllyel a Farm, ahol élünk ugorhat be, de másfél évtizeddel az Ingals família kalandjait követően jött egy újabb családiwestern-klasszikus, ezúttal Kanadából. Ez volt a Váratlan utazás, mely 1990 és 1996 között, 7 évadon át késztette drukkolásra a nagyérdeműt, ugyanis mindenki azért izgult, mi lesz az édesanyját elvesztő, vidéken teljesen új életet kezdő, elkényeztetett nagyvárosi kislány, Sara sorsa. A Váratlan utazás szereplői már harminc éve elbúcsúztak szeretett közönségüktől, akiknek most mi is kedveskednénk pár olyan kulisszatitokkal, amiket talán még a legnagyobb fanatikusok sem tudtak a sikersorozatról.
A Disney-paradoxon
A sorozat elkészültének célja egyszerű volt: fel kell pezsdíteni a kanadai tévéműsorok iránti érdeklődést, mert az országban mindenki csak amerikai szériákat nézett. A feladatot a CBC vállalta magára, ám akadt egy kis bökkenő, a csatornának nem volt meg rá az epizódonkénti 1,2 millió dollárja, melynek jelentős részét végül a projektbe beszálló, lehető legamerikaibb cég, a Disney vállalt magára. A sors iróniája…
Még anime is készült a Váratlan utazás hőseiről
Lucy Maud Montgomery regényeinek szereplői nem csak az 1990 és 1996 között sugárzott élőszereplős sorozatban elevenedtek meg. Az írónő más műveiből először már 1919-ben készítettek némafilmet, azóta pedig számtalan más formában is feldolgozták a regényeket, így készült például sorozat, mozifilm, de még japán anime is ezekből az írásokból.
A legmegosztóbb szereplő a sorozat kedvéért született meg
Hetty néni karakterénél kevés ellenszenvesebb figurát tudnánk mondani a tévétörténelem lapjaiból. Ezért is meglepő, hogy a Jackie Burroughs által megformált karakter ad hoc jelleggel került bele a műsorba úgy, hogy a könyvben hűlt helyét sem találni. Ez a producer, Kevin Sullivan ötlete volt, akinek szent meggyőződése volt, hogy kell a sorozatba egy szereplő, akit a nézők majd szívből tudnak utálni. Végül bejött az ötlet.
Az elfeledett folytatás
Na, erre szinte biztosan nem emlékszik senki, de a Váratlan utazás végül nem is ért véget a hetedik felvonás után. Tudniillik 1998-ban, tehát mindössze kettő évvel a finálét követően készült egy folytatás Boldog karácsonyt, Hetty néni! címmel, ami azóta a feledés homályába veszett, és maximum az ünnepek alatt kerül lejátszásra a legnagyobb rajongók háztartásában.
Hová tűnt Cecily?
Az ikonikus színészcserék az igazán nagy sorozatok sajátosságai, és ezt a manővert a Váratlan utazás is bevállalta. A cselekmény egy pontján a kis Cecily Kinget tüdőbetegség miatt szanatóriumba küldi a családja, minek következtében a szereplőt nem is látjuk több epizódon keresztül. Majd, amikor visszatért, valami nem stimmelt: a karaktert már nem Harmony Cramp, hanem Molly Atkinson formálta meg. Ez az alkotók döntése volt, akik komolyabb szerepet szántak a sztoriban Cecilynek, ezért váltottak egy tapasztaltabb színésznőre.
De elég is az érdekességekből, hiszen mégis csak az a legfontosabb, hogy mi lett a Váratlan utazás szereposztásával az elmúlt 30 évben. Galériánkból rögtön ki is derül: