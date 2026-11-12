Ki nem találnád, mivel foglalkozik manapság Sara Polley: így néznek ki ma a Váratlan utazás sztárjai – Galéria

A kosztümös, habos-babos ruhákkal kecsegtető westerneknek igazi virágkorát éljük manapság a streamingen. HBO Maxon tarol az amerikai kocsmavilágot brit kifinomultsággal megfűszerező Az aranykor 4. évada, Netflixen pedig Florence Pugh meséli el John Steinbeck Édentől keletre című vadnyugati sztorijának újragondolt változatát. Azonban ennek a specifikus, ámde annál népszerűbb zsánernek már megvoltak a múlt században is a maguk képviselői. A közönségnek először jó eséllyel a Farm, ahol élünk ugorhat be, de másfél évtizeddel az Ingals família kalandjait követően jött egy újabb családiwestern-klasszikus, ezúttal Kanadából. Ez volt a Váratlan utazás, mely 1990 és 1996 között, 7 évadon át késztette drukkolásra a nagyérdeműt, ugyanis mindenki azért izgult, mi lesz az édesanyját elvesztő, vidéken teljesen új életet kezdő, elkényeztetett nagyvárosi kislány, Sara sorsa. A Váratlan utazás szereplői már harminc éve elbúcsúztak szeretett közönségüktől, akiknek most mi is kedveskednénk pár olyan kulisszatitokkal, amiket talán még a legnagyobb fanatikusok sem tudtak a sikersorozatról.

Hihetetlen, de már 30 esztendeje, hogy véget ért a Váratlan utazás (Fotó: IMDb)

A Disney-paradoxon

A sorozat elkészültének célja egyszerű volt: fel kell pezsdíteni a kanadai tévéműsorok iránti érdeklődést, mert az országban mindenki csak amerikai szériákat nézett. A feladatot a CBC vállalta magára, ám akadt egy kis bökkenő, a csatornának nem volt meg rá az epizódonkénti 1,2 millió dollárja, melynek jelentős részét végül a projektbe beszálló, lehető legamerikaibb cég, a Disney vállalt magára. A sors iróniája…

Még anime is készült a Váratlan utazás hőseiről

Lucy Maud Montgomery regényeinek szereplői nem csak az 1990 és 1996 között sugárzott élőszereplős sorozatban elevenedtek meg. Az írónő más műveiből először már 1919-ben készítettek némafilmet, azóta pedig számtalan más formában is feldolgozták a regényeket, így készült például sorozat, mozifilm, de még japán anime is ezekből az írásokból.