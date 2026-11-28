Kevés olyan filmsorozat létezik, amelynek szereplői generációkon átívelően képesek megőrizni a népszerűségüket. A Winnetou-filmek viszont pontosan ilyenek voltak: a hatvanas években milliókat ültettek a televíziók és a mozivásznak elé, a Karl May-regényekből készült kalandfilmeket pedig máig a klasszikus western egyik legkedveltebb fejezeteként emlegetik. A történetek hősei közül Pierre Brice neve szinte egybeforrt Winnetou alakjával, de a műfajnak volt egy másik legendás indiánfőnöke is: a szerb származású Gojko Mitić, akit sokan csak a „keleti Winnetouként” emlegettek, és aki 86 évesen sem kér a nyugdíjasok otthonülős életéből.
Így lett Gojko Mitić a Winnetou-másolatból a valódi Winnetou
Gojko Mitić neve elsősorban a keletnémet DEFA stúdió, a nyugatnémet Winnetou-mozikra válaszként létrejött indiánfilmjei révén vált ismertté. Az 1966-os A nagy medve fiai című alkotásban kapta meg első főszerepét, és olyan népszerűségre tett szert, hogy a következő években szinte el sem lehetett képzelni nélküle egy indiános kalandfilmet.
Végül összesen egy tucat ilyen produkcióban szerepelt, miközben a nyugatnémet Winnetou-filmekben is feltűnt kisebb szerepekben. Ez kvázi olyan volt, mintha ma egy színész a Marvel és a DC szuperhősfilmjeiben is egyaránt letenné a névjegyét.
Vásznon ugyan soha nem játszhatta el Winnetout, később aztán a színpadon mégis magára öltötte a legendás apacs törzsfőnök szerepét: 1992-től tizenöt nyáron keresztül játszotta Winnetout a Karl May-fesztiválokon, ahol több mint ezer előadást teljesített. Nem véletlen, hogy a közönség számára máig ő az egyik legemlékezetesebb indiánfilmes hős.
A visszatérésre készül Gojko Mitić 2026-ban
A „keletnémet Winnetou” nyolcvanas évek és Németország újraegyesítése után sem tűnt el teljesen a képernyőről. Szerepelt többek között a Verbotene Liebe című német sikersorozatban, de színházi produkciókban is felbukkant, sőt még énekesként is kipróbálta magát. A 86 éves színész azonban ma már jóval megfontoltabban válogat a felkérések között, évek óta nem is vállalt el semmilyen munkát. Berlinben él párjával, Judithtal, és igyekszik minél több időt tölteni a természetben. Saját bevallása szerint a mai napig rendszeresen úszik, ráadásul még télen is, amikor olykor a jeget saját magának kell feltörnie.
A nyugdíjas éveket azonban nem úgy képzelte el, hogy végleg hátat fordít a filmezésnek. Idén novemberben derült ki például, hogy szerepet kapott a Heart of Aldoria című fantasyfilmben, amelyben A Gyűrűk Ura-filmek Gimlijét alakító, a Sliders-sorozatban is felbukkanó John Rhys-Davies is feltűnik, a produkciót pedig 2027-ben mutatják be.