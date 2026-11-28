Kevés olyan filmsorozat létezik, amelynek szereplői generációkon átívelően képesek megőrizni a népszerűségüket. A Winnetou-filmek viszont pontosan ilyenek voltak: a hatvanas években milliókat ültettek a televíziók és a mozivásznak elé, a Karl May-regényekből készült kalandfilmeket pedig máig a klasszikus western egyik legkedveltebb fejezeteként emlegetik. A történetek hősei közül Pierre Brice neve szinte egybeforrt Winnetou alakjával, de a műfajnak volt egy másik legendás indiánfőnöke is: a szerb származású Gojko Mitić, akit sokan csak a „keleti Winnetouként” emlegettek, és aki 86 évesen sem kér a nyugdíjasok otthonülős életéből.

Gojko Mitić a kelet- és nyugatnémet indiánfilmekben egyaránt felbukkant, így például számos Winnetou-moziban is (Fotó: IMDb)

Így lett Gojko Mitić a Winnetou-másolatból a valódi Winnetou

Gojko Mitić neve elsősorban a keletnémet DEFA stúdió, a nyugatnémet Winnetou-mozikra válaszként létrejött indiánfilmjei révén vált ismertté. Az 1966-os A nagy medve fiai című alkotásban kapta meg első főszerepét, és olyan népszerűségre tett szert, hogy a következő években szinte el sem lehetett képzelni nélküle egy indiános kalandfilmet.