Ötven évvel ezelőtt halt meg a harcművészeti filmek legnagyobb sztárja, Bruce Lee

Bruce Lee 1940. november 27-én született a San Franciscó-i kínai negyedében, reggel 6 és 8 óra között, a kínai asztrológia szerint a sárkány évében és a sárkány órájában. Hamar visszaköltöztek Hongkongba, de énekes apja miatt már kiskorában sokat szerepelt a filmvásznon, majd a folyton verekedésekbe keveredő kamasznak 19 éves korában vissza kellett menekülnie San Franciscóba, ahol dráma és filozófia szakra járt az egyetemen. Első amerikai filmszerepét a számára is nagy sikert hozó The Green Hornet c. sorozatban kapta 1966-ban Forrás: 20th Century fox/ ABC