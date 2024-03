Elkészült a pajzs, ami láthatatlanná varázsol - mutatjuk a fotókat!

A londoni székhelyű Invisibility Shield Co. nevű cég egy több mint 180 centiméter magas pajzsot, valamint hordozható, feltekerhető változatokat dobott piacra, amelyek fényes nappal is képesek teljesen elrejteni az embereket és tárgyakat. A csapat, amely kedden (március 26.) indított egy Kickstarter projektet, négy évet töltött a különleges álcázási technológia kifejlesztésével és tesztelésével. Az Invisibility Shield tervezője, Tristan Thompson szerint: "A lehetőségek végtelenek, de ami a legfontosabb, ezek a pajzsok nagyon szórakoztatóak, jó velük játszani, és izgalmas volt számunkra, hogy elkészíthettük őket. Egy láthatatlanná tévő pajzs, ami könnyen feltekerhető és akár vállon vihető? Két évvel ezelőtt senki sem gondolta, hogy ezt bárki is meg tudja csinálni."