A New York-i fotós lenyűgöző képei csak úgy készülhettek el, hogy engedélyt kapott a hatóságoktól a korlátozott légtérbe való belépésre. Új könyvében, a London from the Air című sorozatában szereplő légi felvételei négy év alatt négy repülésből származnak, amit az Egyesült Királyság fővárosa felett tett meg.