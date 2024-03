Látványos képek a 98 méter magas viaduktról, szerepelt a Skyfall című, James Bond filmben is

A dél-törökországi Adana tartományban található vasúti híd megépítését a német Deutsche Bank finanszírozta és a Philipp Holzman cég építette fel 1907 és 1912 között. A német birodalom számára is fontos volt a gyors vasúthálózat Isztambul és Badgad között, mert így akarta biztosítani a német ipar folyamatos olajellátását.

A híd építésekor, a több ezer különböző nemzetiségű munkás számára egy hatalmas tábort hoztak létre a közelben, ahol minden szükséges létesítmény, mint kórház, templom, mecset, bolt is megépült.

A 172 méter hosszú és 98 méter magas Varda viadukt tekintélyt parancsoló kőszerkezete szerepelt a 2012 októberében bemutatott Skyfall című James Bond-film nyitó jelenetében is.