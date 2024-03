Látványos lampionok a budapesti állatkertben

A több száz, kompozíciókká rendezett lampionművészeti alkotások segítségével változatos témákat jelenítenek meg az alkotók. A hangulatos színes lampioninstallációk állatokat, mesebeli lényeket ábrázolnak és egy részük a kínai civilizációt idézi meg. A két legnagyobb, jó tízméteres lampion egy-egy sárkányt ábrázol, amely fontos jelkép a Kínában, ráadásul most aktuális is, hiszen a hagyományos kínai kalendárium szerint most a Sárkány éve vette kezdetét.

A Tavaszi lampionvarázs március 18-tól április 21-ig várja a látogatókat az állatkertben, 18 órától este 22 óráig.