400 méter széles a világ egyik legnagyobb városi, mesterséges vízesése

A 13 méter magas és 400 méter széles mesterséges zuhatag egy nagy park része. A vízesés két részre oszlik, egy természetes hatású, lépcsőzetes szakaszra a bal szélen, amelyet sziklák és növények díszítenek, és egy második, modernebb szakaszra, ahol a kialakított gyalogos ösvényen a zuhatag alá is besétálhatnak a látogatók. A páratlan városi látványosságban egy óriási térről gyönyörködhetnek a turisták, vagy akár az alatta elterülő tavon kiépített úton is átsétálhatnak és közelebbről is megcsodálhatják.