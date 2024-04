A világ legnagyobb digitális fényképezőgépe készen áll a sötét univerzum vizsgálatára

Az LSST (Legacy Survey of Space and Time) projekt keretében megalkotott, speciális LSST kamera akkora, mint egy kompakt autó, súlya pedig 3 tonna, ami körülbelül a fele egy hím afrikai bokorelefánt tömegének. Az új kamerának annyira nagy a felbontása, hogy egy 24 kilométerre lévő golflabdáról is tökéletes, részletes képet tud adni.

A most megépült képalkotó berendezés segítségével megpróbálják megfejteni a sötét energiát övező rejtélyeket, azt az erőt, amely világegyetemünk anyag-energia tartalmának körülbelül 70%-át teszi ki, és a kozmosz tágulását felgyorsítja.

Két évtizedes fejlesztés és építési munkát követően az LSST kamerát a chilei Vera C. Rubin Obszervatóriumban helyezik majd üzembe. Az LSST projekt fő előnye az lesz, hogy újra és újra ugyanazt az égboltfoltot nézi. Ez lehetővé teszi a tudósok számára, hogy pontosan nyomon kövessék az adott régióban 10 év során bekövetkező változásokat.