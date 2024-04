A Fallout-sorozat egyik forgatási helyszíne volt ez az elhagyatott bányásztelepülés

A Fallout-sorozat évszázadokkal az atomháború után játszódik, miután az Egyesült Államok területe romhalmazzá változott. A sivár pusztaságban és romos épületek között játszódó jeleneteket nem digitálisan oldották meg, hanem az egyik fő forgatási helyszínen, a Namíb-sivatagban található elhagyatott bányászfaluban.

A városka az első világháború után indult hanyatlásnak, ahogy a gyémánt lassan elfogyott, végül 1954-ben hagyták el teljesen. A kis település sokáig tiltott zóna volt, húsz évvel ezelőtt azonban megnyitották a turisták előtt és külön engedély birtokában megtekinthető a szellemváros.

A Fallout sztorija szerint az 1950-es években következett be a katasztrófa, így abból a szempontból is ideális volt a helyszín, hogy ugyanabban a korszakban néptelenedett el Kolmanskop, mint a sorozatbeli amerikai vidékek.

A száraz, sivatagi időjárás elősegítette, hogy a fa épületek máig megmaradjanak, egyes helyeken a bútorokat is érintetlenül találják a látogatók. A sorozat első epizódjaiban ezekben a házakban bolyong a főszereplő lány, és a homokos pusztaság adott teret a filmesek számára.