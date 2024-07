Elképesztő képek a San Fermín fesztivál utolsó napjáról

A Sanfermines (vagy Fiestas de San Fermín) a spanyolországi Pamplona évente megtartott világhírű fesztiválja. A minden évben július 6-án pontban 12 órakor kezdődő és 14-én éjfélkor záródó rendezvény legnevezetesebb eseménye a bikafuttatás, de azon kívül számos más program is zajlik a fesztivál hete alatt. Szent Firminus legendás vértanú tiszteletére már a 12. században is tartottak körmeneteket azonban a mai fesztivál hagyománya csak a következő évszázadok során alakult ki. A bikafuttatásról középkori feljegyzések is vannak, eredetileg a legelőről hajtották be az állatokat a belvárosba, és voltak akik elkezdtek futni előttük.