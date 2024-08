Nagyjából 150 tonna paradicsommal dobálták egymást az emberek a spanyol városban

Augusztus 28-án megtartották a La Tomatina fesztivált a spanyolországi Bunol városban. Ez a híres paradicsomdobáló fesztivál évente több ezer embert vonz a világ minden tájáról. A résztvevők órákon át dobálják egymást több tonna túlérett paradicsommal, így az egész város vörös paradicsomlében úszik. A hagyomány szerint a fesztivál egy 1945-ös spontán paradicsomdobálásból alakult ki, amely azóta világszerte ismert turistalátványossággá vált. Az eseményen idén is rengeteg ember vett részt, akik egy szűk utcán, a Plaza del Pueblo téren küzdöttek meg egymással.

Az esemény után a város gyorsan helyreáll, és csak a vörösre színeződött falak és utcák emlékeztetnek az őrült napra. A La Tomatina fesztivál nemcsak a szórakozásról szól, hanem jelentős bevételi forrás is Buñol városának, mivel számos turista érkezik, hogy részt vegyen az eseményen. Az idei rendezvényen több mint 20 000 ember vett részt, ami a helyi gazdaságnak is nagy lökést ad. A fesztivál világszerte ismert, és hasonló eseményeket rendeznek más országokban is, de az eredeti buñoli La Tomatina az igazi élmény marad.