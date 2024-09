100 életnagyságú fonott elefánt jelent meg New Yorkban

A "Great Elephant Migration" nevű kiállítás életnagyságú elefántszobrokat mutat be New Yorkban. Ezek az életnagyságú szobrok szárított lantánából készültek. Ruth Ganesh állatvédő és Tarsh Thekaekara indiai kutató készítették ezt a kiállítást. A szobrok október 20-ig láthatók a Meatpacking Districtben. Később eladásra is kerülnek, hogy a bevételeket a természetvédelmi szervezetekhez adományozhassák.