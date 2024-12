Magyar sztárokkal a színpadon rendezték meg a The Blush karácsonyi divatbemutatóját december 17-én délután. Barta Sylvia, Marsi Anikó, Andor Éva, Iszak Eszter, Szentpéteri Eszter, Orosz Barbara és más TV2-es műsorvezetők mutatták be a ruhákat a nagyszabású rendezvényen. Az Origo is a helyszínen volt, mutatjuk a legjobb képeket.

Galéria: Sztárparádéval rendezték meg a The Blush karácsonyi divatbemutatóját – fotók

