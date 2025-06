Képeken a közel-keleti eszkaláció – galéria

Az IDF azt közölte, több tucat rakétát lőttek ki Izrael irányába, megszólaltak a légvédelmi szirénák Jeruzsálemben és Tel-Avivban is. Az izraeli mentőszolgálatok tudatták, hogy a támadásban két ember meghalt. A Times of Israel című izraeli lap orvosi forrásokra hivatkozva 43 sebesültről is írt.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök péntek esti, angol nyelvű beszédében felszólította az iráni népet, „éljenek a csapások adta helyzettel”, és lázadásra hívta őket „a gonosz és elnyomó (teheráni) rezsim ellen”.

Ahogy haladunk céljaink felé, számotokra is előkészítjük az utat, hogy visszanyerjétek a szabadságotokat

– hangsúlyozta a kormányfő.

Eközben a Fársz iráni hírügynökség robbanásokat jelentett a teheráni Mehrábád repülőteréről. Ez a légikikötő az iráni légierő harci repülőgépeinek is helyet biztosít.

