A szocializmusban is pörgött a szoknya – archív képek az Anna-bálról

Miközben a szocializmus éveiben sok hagyományos polgári ünnepség eltűnt vagy átalakult, a Balatonfüredi Anna-bál nemcsak túlélte a pártállami időszakot, hanem sajátos módon be is illeszkedett a korszak kulturális rendszerébe. A képeslapokra illő estélyik, a szigorúan felügyelt, mégis fenséges hangulat, valamint a korabeli celebritások – színészek, sportolók, pártfunkcionáriusok – megjelenése különleges fúzióját teremtette meg a tradíció és a politika világának. Cikkünk archív fotókon keresztül mutatja be, hogyan fonódott össze a társasági csillogás és a korlátozott szabadság a tóparti estéken.

Vágólapra másolva!

Galéria: Balatonfüredi Anna-bálok a pártállam idején – fotók 1/12 A felvétel a 150. Anna-bálon készült. Mikrofonnál Ábrahám Kálmán építésügyi és városfejlesztési miniszter 1975-ben

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!